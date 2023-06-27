Cem Yılmaz’ın İftarlık Gazoz filmindeki gizli detay: İzleyiciler şaşkına döndü! Cem Yılmaz’ın başrolünde olduğu İftarlık Gazoz filmi bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Filmdeki o detayı daha önce kimse fark etmemişti. Gören inanamıyor.

Türkiye'nin sevilen komedyenlerinden Cem Yılmaz'ın başrolünde olduğu İftarlık Gazoz filmi, bu akşam büyük bir heyecanla izleyici karşısına çıkıyor.

Filmi, nostaljik ve komik hikayesiyle Türk sinemasının unutulmaz yapıtları arasına girmiş bir başyapıt olarak kabul ediliyor.

Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Yüksel Aksu üstleniyor. Yapımcılığını ise Yüksel Aksu, Elif Dağdeviren ve Muzaffer Yıldırım üstleniyor.

Bu akşam izleyici karşısına çıkacak olan filmde daha önce kimsenin fark etmediği bir detay ortaya çıktı.

Gören inanamıyor

Filmde dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmayan o detay, görenleri şaşkına çeviriyor.

Cem Yılmaz, diğer projelerinde olduğu gibi İftarlık Gazoz filminde de Kemal ismine yer vermiş. Bilinçli olarak yapıldığı iddia edilse de bu konuda herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Cem Yılmaz, Pek Yakında filminde de Kemal adını kullanmış ve bu şekilde dikkatleri üzerine çekmişti.