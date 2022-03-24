Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal'in son halini gören 'İyice anneye dönmüş' dedi! Gözümüzün önünde delikanlı oldu...

Cem Yılmaz'la 20 ay evli kalan ve bu evlilikten Kemal adında oğlu olan Ahu Yağtu, zaman zaman Kemal'in fotoğraflarını paylaşıyor. Kemal'in son halini görenler ise büyüdüğüne dikkati çekiyor.

ATV ekranlarında yayınlanan, NG Medya yapımı imzalı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan Kardeşlerim, hüzünlü hikayesi ile dikkati çekiyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un yer aldığı dizi, anne ve babasını kaybeden 4 kardeşin hayatını anlatıyor.

Kardeşlerin yaşadıklarını ve birbirlerine olan bağlılıklarını anlatan dizide Ahu Yağtu, Suzan karakterini canlandırıyor.

2012 yılında sevgilisi Cem Yılmaz ile hayatını birleştiren ve oğlu Kemal dünyaya geldikten sonra iyice tanınan Yağtu, bu dizi sayesinde ününe ün kattı.

2013 yılında Cem Yılmaz'dan boşanan ve bir daha evlenmeyen Yağtu, işten kalan zamanlarını ise oğlu Kemal'le geçiriyor.

Çiftin oğulları Kemal'i görenler ise geçen zamana inanamayarak, ne kadar büyüdüğüne dair yorumlar yapıyor.

KEMAL KOCAMAN OLDU

Anneliği, "Daha sabırlı, toleranslı olmayı öğrendim. Biraz ahesteydim, hızlandım'' diye açıklayan Ahu Yağtu, oğluyla çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından yayınlıyor.

"Huy olarak daha çok babaya benziyor. Ben huzurlu, sakin, bıraktığın yerde duran bir kadınım. O; coşkulu, yerinde duramıyor, bütün duygularını tepede yaşıyor" diyen Yağtu'nun paylaştığı karelerde Kemal'in değiştiği ve annesine benzemeye başladığı görüldü.

Kocaman bir delikanlı olan Kemal'i anne ve babası, gözlerden özellikle basından uzak tutarak büyütmeye çalışıyor.

İŞTE KEMAL'İN SON HALİ

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