Cem Yılmaz'ın yeni aşkı Emret Komutanım'dan çıktı! Güzelliği parmak ısırttı

Adı birçok isimle anılan Cem Yılmaz'ın gönlünü son olarak, Seda Akman'a kaptırdığı iddia edildi. Başarılı bir oyuncun olan Akman, bir dönem Emret Komutanım'da yer almıştı.

Ahu Yağtu ile kısa bir süre evli kalan ve bu evlilikten Kemal adında bir oğlu olan Cem Yılmaz, boşandıktan sonra aşk hayatına hız kesmeden devam etti.

Serenay Sarıkaya ile uzun süre aşk yaşayan ve gündemden düşmeyen Yılmaz, bu ilişkiden kısa bir süre sonra Defne Samyeli ile birliktelik yaşamaya başladı.

Samyeli ve Yılmaz aşkı uzun süre magazin basınını mesgul ederken, ikili sık sık mutlu olduklarına dair kareler paylaşıyordu.

Ancak Cem Yılmaz ve Defne Samyeli aşkı da çok uzun sürmedi ve başladığı hızla son buldu.

Bu aşkın ardından sessiz kalan Cem Yılmaz'ın adı, kendisinden 21 yaş küçük olan, Erşan Kuneri'de rol verdiği Rüya Demirbulut'la anıldı.

Ancak gündeme bomba gibi düşen isim başkaydı. Yılmaz'ın başarılı oyuncu Seda Akman ile aşk yaşadığı konuşulmaya başlandı.

Bugüne kadar sayısız projede yer alan Akman, Emret Komutanım'da Deniz Yüzbaşı'na hayat verdi.

Seda Akman'ın Emeret Komutanım zamanları

13 Ocak 1978 yılında Kütahya'da dünyaya gelen Seda Akman, Ankara Bilkent Üniversitesi'nde diksiyon ve oyunculuk üzerine eğitim aldı.

Bir dönem sunuculuk yapan ve güzellik yarışmasında da boy gösteren Akman sırasıyla; Bir İstanbul Masalı, Kanlı Düğün, Emret Komutanım, Annem, Mükemmel Çift, Behzat Ç. ve Acil Servis dizilerinde yer aldı.

Cem Yılmaz'ın filmi Ayzek İle Bir Gece ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Akman, Emret Komutanım'da Deniz Yüzbaşı karakterine hayat verdi.

Bir dönemin efsane dizilerinden olan Emret Komutanım ile akıllara kazınan Akman, Deniz Yüzbaşı karakteri ve güzelliği ile adından sıkça söz ettirdi.