Cem Yılmaz'ın yeni bombası! Adını paylaştı, yine şaşırttı...

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Vizontele, GORA, AROG, Yahşi Batı, Arif V 216, CMYLMZ Fundamentals gibi yapımlarla güldüren ünlü komedyen Cem Yılmaz, kolları sıvadı.
Son olarak Diamond Elite Platinum Plus adlı stand-up göterisiyle sahneye çıkan Cem Yılmaz, sahneye hazırlanıyor.
Ünlü komedyen, yeni projesini sosyal medyadan duyurdu.
Yeni stand-up geliyor
50 yaşındaki komedyen Cem Yılmaz, yeni gösterisini Instagram hesabında paylaştı.
Yılmaz sahne şapkası emojisi kullandığı paylaşımında bir sahne görseline yer verdi.
Gösterinin adı ise "CMXXIV" oldu.