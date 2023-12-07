Cem Yılmaz'ın yeni bombası! Adını paylaştı, yine şaşırttı...
ensonhaber.com

Vizontele, GORA, AROG, Yahşi Batı, Arif V 216, CMYLMZ Fundamentals gibi yapımlarla güldüren ünlü komedyen Cem Yılmaz, kolları sıvadı.

Son olarak Diamond Elite Platinum Plus adlı stand-up göterisiyle sahneye çıkan Cem Yılmaz, sahneye hazırlanıyor.

Ünlü komedyen, yeni projesini sosyal medyadan duyurdu.

Yeni stand-up geliyor

50 yaşındaki komedyen Cem Yılmaz, yeni gösterisini Instagram hesabında paylaştı.

Yılmaz sahne şapkası emojisi kullandığı paylaşımında bir sahne görseline yer verdi.

Gösterinin adı ise "CMXXIV" oldu.