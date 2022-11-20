Mısır'da tatil yapan ve bikinili pozlarını paylaşan Cemre Baysel'e, "Mısır'a hoş geldin güzellik" yorumları yapıldı. Baysel'in fiziği hayranlarını mest etti.

5 Şubat 1999 yılında İzmir'de dünyaya gelen Cemre Baysel, Baht Oyunu dizisi sayesinde ünlendi ve herkesin sevdiği bir isim haline geldi.

Ege Üniversitesi’nde sanat eğitimi alan Baysel, Baht Oyunu'nda rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz'a gönlümü kaptırdı.

İkilinin aşkları magazin basınını uzun süre meşgul ederken, büyük aşka nazar değdi ve geçtiğimiz günlerde sona erdi.

Bu ilişkinin sona ermesinin ardından Aytaç Şaşmaz yeni projesi ile ekranlara dönerken, Cemre Baysel ile soluğu tatillerde aldı.

Ayrılık acısını çıktığı tatillerde atmaya ve atlatmaya çalışan Baysel, şimdilerde Mısır'da tatil yapıyor.

En son Senden Daha Güzel dizisinde rol alan Cemre Baysel, Bozkır dizisinde 'Sevda' karakterine hayat verecek.

Setlere dönmeden önce Mısır'da tatil yapan Cemre Baysel, bikinili pozuyla takipçilerinden tam puan aldı.

Cemre'den bikinili poz

Cemre Baysel'in tatil paylaşımına İpek Filiz Yazıcı, Gizem Karaca ve Alina Boz gibi isimler beğeni yağdırdı.

Yeşil bikinisi ile göz dolduran güzel isim, kış vakti görenlerin içini ısıttı. Güzelliği ve performansı ile herkesi etkileyen Baysel'e hem Türk hem de yabancı hayranlarından da yorum geldi.