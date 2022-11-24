Cemre Baysel mini şortuyla çölde çömelince... 'Çok güzelsin Habibi'

Mısır'a tatile giden oyuncu Cemre Baysel'in son paylaşımına sosyal medyada beğeni yağdı.

Ekranların yeni ancak sevilen simalarından Cemre Baysel, kariyerinin dönüm noktalarını yaşıyor.

5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Cemre Baysel, üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü seçti ancak gönlünü oyunculuğa kaptırdı.

Elimi Bırakma, Payitaht Abdülhamid, Ramo ve Sol Yanım dizilerinde rol alan Baysel asıl çıkışını bir sonraki işinde yakaladı.

Baht Oyunu sayesinde adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu hem işte hem aşkta kazandı, rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz ile sevgili oldu.

Fox TV ekranlarının yeni dizisi Senden Daha Güzel ile ekranlara dönen oyuncu Cemre Baysel, Efsun karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Çöl pozları

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile göz dolduran Cemre Baysel, Mısır'a tatile gitti.

Sharm El Sheikh'e giden Baysel, çölde safari turu yapmayı da ihmal etmedi.

Mini şortuyla kameralara poz veren güzel oyuncu, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. 4 milyona yakın takipçisi olan Cemre Baysel, fiziği ile beğeni topladı.