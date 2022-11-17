Baht Oyunu dizisi ile adını duyuran Cemre Baysel, güzelliğiyle gündem olmaya devam ediyor. Bir dönem Aytaç Şaşmaz ile sevgili olan Baysel, sosyal medya pozlarıyla adeta büyülüyor.

5 Şubat 1999 yılında İzmir'de dünyaya gelen Cemre Baysel, Ege Üniversitesi’nde sanat üzerine eğitim aldı. İlk ekrana çıkışı ise 2014 yılında Yeşil Deniz'de yardımcı oyuncu olarak yer almasıyla başladı.

2017 yılında İsimsizler dizisinde yer alan güzel oyuncu, akabinde Payitaht Abdülhamid dizisinde Firuze'ye hayat verdi.

Ramo ve Sol Yanım gibi dizilerde de yer alan Cemre Baysel, asıl çıkışını ise Aytaç Şaşmaz ile birlikte yer aldığı Baht Oyunu'nda yer aldı.

Baht Oyunu dizisinde gösterdiği performans sayesinde akıllara kazınan oyuncu, rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz ile aşk yaşamaya başladı.

Oldukça güzel giden ilişkilerine nazar değdi ve Cemre Baysel, Şaşmaz ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Şu sıralar yalnız olan Cemre Baysel, güzelliği ve verdiği pozlarla akılları almaya devam ediyor. 47. Altın Kelebek Ödülleri‘nde Yıldızı Parlayanlar Ödülü'ne layık görülen Baysel, son olarak paylaştığı dekolteli pozla dikkati çekti.

Cemre Baysel'in büyüleyici güzelliği

Cemre Baysel, deirn göğüs dekolteli pozuyla olay oldu. Instagram'da 3.5 milyon takipçisi bulunan oyuncuya kısa sürede 333 bin beğeni geldi.

Takipçileri Baysel'in o pozuna, "Pamuk şeker gibi", "Çok güzelsin" yorumları yaptı.

Baysel ile Şaşmaz, aşklarını Instagram hesaplarında "İyi ki!" notunu düşerek paylaştıkları fotoğraflarla ilan etmişti.

Birbirlerine çok yakıştırılan ve örnek olarak gösterilen çift, sosyal medya hesabından birbirini takipten çıkardı.

Birbirini silen çiftin kesin ayrılık nedeni bilinmezken çiftten konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.