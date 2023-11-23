Cemre Baysel'in rugan dekoltesi nefes kesti! Ayna karşısında durunca... Sakla Beni dizisinin yıldızı Cemre Baysel'in iddialı tarzı dikkatleri çekti.

ensonhaber.com

1999 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Cemre Baysel, resim öğretmenliğinden vazgeçerek oyunculuğa yöneldi.

Elimi Bırakma, Payitaht Abdülhamid, Ramo ve Sol Yanım dizilerinde rol alan Baysel, Baht Oyunu ile zirve yaptı.

Senden Daha Güzel dizisi ile beğeni toplayan Cemre Baysel, şimdilerde Sakla Beni dizisinde rol alıyor.

Perşembe akşamları izleyicilerin gündeminde olan ünlü oyuncu, her pozuyla dikkat çekiyor.

Rugan Cemre

Cemre Baysel'in sosyal medya hesabındaki kırmızı rugan kombini, dudak ısırttı.

Straplez dekoltesiyle mest eden Baysel, övgü yağmuruna tutuldu.

Ayna karşısına geçen güzel oyuncu, cesur tarzını konuşturdu.

İşte o pozlar...