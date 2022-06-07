Cemre Baysel'in sevgilisi, ünlü oyuncu çıktı! Sarmaş dolaş pozları olay...'Nasip olur mu'

Cemre Baysel'in sevgilisi, ünlü oyuncu çıktı! Sarmaş dolaş pozları olay...'Nasip olur mu'

Senden Daha Güzel dizisi ile ekranlara dönen Cemre Baysel'in özel hayatı mercek altında. Güzel oyuncunun gönlünü kaptırdığı isim ise, tanıtık çıktı. İşte Cemre Baysel'in biricik aşkı...

Fox TV ekranlarının yeni dizisi Senden Daha Güzel ile ekranlara dönen oyuncu Cemre Baysel, Efsun karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Asıl mesleği resim öğretmenliği olan ancak oyunculuğa merak salan Cemre Baysel, şöhret basamaklarını hızla tırmandı.

Elimi Bırakma, Payitaht Abdülhamid, Ramo ve Sol Yanım dizilerinde rol alan Baysel asıl çıkışını bir sonraki işinde yakaladı.

Baht Oyunu sayesinde adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu, hem işte hem aşkta kazandı.

Cemre Baysel Aytaç Şaşmaz aşkı

Cemre Baysel gönlünü, rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz'a kaptırdı.

Çiftin sette aşka dönen ilişkileri, sevenlerini bir hayli mutlu etti.

Cemre Baysel ile aşkını sosyal medyadan ilan eden Aytaç Şaşmaz, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Cemre Baysel Aytaç Şaşmaz çiftinin romantik kareleri, sosyal medyada beğeni topluyor.

Güzel giden ilişkilerini evlilikle taçlandırma sinyali, Baysel'in Şaşmaz ailesine girmesiyle daha da güçlendi.

Şaşmaz, "Cemre'yi ilk gördüğünde ne hissettin?" sorusuna "Onu tanımıyordum. Karakterini merak ettim. Tanıdıkça da 'iyi ki' dedim." şeklinde yanıt vermişti.

Baysel de Aytaç Şaşmaz ile ilgili, "Anlatamayacağım güzellikte bir kalbi var. Her zaman iyi niyetli, güler yüzlü ve umutlu." şeklinde konuşmuştu.