Cenaze İşleri film konusu nedir, oyuncuları kimler? Cenaze İşleri filmi nerede çekildi?

Başrollerini Melih Selçuk ve Cemre Melis Çınar’ın üstlendiği “Cenaze İşleri” adlı film bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Peki Cenaze İşleri film konusu nedir, oyuncular kimler?

2017 yılında çekilen komedi türündeki yerli sinema Cenza İşleri, 22 Şubat Pazartesi günü tv yayın akışında bulunuyor.

Film severler, Cenaze İşleri filminin konusu ve oyuncu kadrosuna dair aramalar yapıyor.

İşte yönetmenliğini Korhan Uğur’un yaptığı, başrollerini Melih Selçuk ve Cemre Melis Çınar’ın üstlendiği “Cenaze İşleri” adlı film hakkında merak edilenler..

CENAZE İŞLERİ FİLM KONUSU NEDİR?

Belediyede cenaze işleri görevlisi olan Orhan, kimsesizler mezarlığının da sorumlusudur. Sevgilisi Serpil'le evlenmek ister; fakat parasızlıktan evlenemez.

Orhan'ın arkadaşı Rafet, bir cesedi ortadan kaldırmak ister ve bunun için Orhan’dan para karşılığında cesedin kimsesizler mezarlığına gömülmesini talep eder.

Orhan'ın vicdanı rahat etmez; ancak alacağı parayla Serpil'le evlenebileceğini düşünür ve istemeyerek de olsa teklifi kabul eder. Fakat, cesedin gömüleceği sırada, adamın ölmediği fark edilir ve işler karışır.

CENAZE İŞLERİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapımcılığını Saygın Film ve Serpil Altın Film'in yaptığı, Odunpazarı Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen komedi filmi Cenaze İşleri'nin çekimleri Eskişehir'de yapıldı.

CENAZE İŞLERİ OYUNCU KADROSU