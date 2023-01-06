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    Cennet Mahallesi Menekşe'nin son hali ortaya çıktı

    Dizideki lakabı olan Oynak Balina Menekşe karakterine can veren Şeyla Halis 40 kilo verdi. Halis'in son hali gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 14:21
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 14:28
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    Cennet Mahallesi Menekşe'nin son hali ortaya çıktı

    2004-2007 yıllarına damga vuran Cennet Mahallesi dizisi, akıllara kazınan yapımlar arasında.

    Show TV ekranlarında yayınlanan diziyi, 7'den 70'e herkes kahkahalarla izledi.

    Dizide Ferhat'ın halası Menekşe karakterine ile Şeyla Halis can verdi.

    40 kilo verdi

    Dizide fazla kiloları ile gündemde olan Şeyla Halis, 2016 yılında tam 40 kilo verdi.

    Verdiği kilolar ile bambaşka birine dönüşen Halis'in son hali ise konuşulanlar arasına girdi.

    İşte Cennet Mahallesi Menekşe'nin son hali...

    Cennet Mahallesi Menekşe nin son hali ortaya çıktı #1

    Cennet Mahallesi Menekşe nin son hali ortaya çıktı #2

    Cennet Mahallesi Menekşe nin son hali ortaya çıktı #3

    Cennet Mahallesi Menekşe nin son hali ortaya çıktı #4


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