Cennet Mahallesi'nin Sultan'ı vücudunu saran taytıyla sosyal medyayı yıktı! 'Of o kaslar ne öyle ya'

Cennet Mahallesi'nin Sultan'ı vücudunu saran taytıyla sosyal medyayı yıktı! 'Of o kaslar ne öyle ya'

Güzelliği ile sık sık gündem olan Çağla Şıkel, spora olan tutkusuyla biliniyor. Sosyal medyadan spor yaptığı anları paylaşan Şıkel, vücudunu saran taytı ve kaslarıyla adeta şov yaptı.

11 Haziran 2004 ile 23 Haziran 2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi, İstanbul'un rengarenk sokaklarına sahip olan Balat'ta çekildi.

Melek Baykal, Müjdat Gezen, Özkan Uğur, Alişan, Çağla Şıkel ve Zeki Alasya'yı başrolde birleştiren dizi, komedi olması nedeniyle herkes tarafından sevildi.

O dönem mankenliğinin başında olan ve Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı Sultan ile yıldızı parlayan Çağla Şıkel, kariyer basamaklarını hızla tırmandı.

Daha sonra Emre Altuğ ile evlenen ve iki çocuk annesi olan Şıkel, spora olan tutkusuyla biliniyor.

Cennet Mahallesi'nden sonra yeniden bir dizi projesinde yer almayan güzel isim, sabah programları sunmaya başladı.

Programdan sonra ise soluğu spor salonunda alan Şıkel, kusursuz fiziğini bozmadığı spor ritmine borçlu...

Instagram hesabından spor yaptığı anları paylaşan Çağla Şıkel'in karın kaslarını görenler ise hayrete düştü.

ÇAĞLA ŞIKEL KARIN KASLARI İLE ŞOV YAPTI

Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunan, geçen zamana rağmen güzelliğini koruyan ve şu sıralar kendisini spora adayan Çağla Şıkel, karın kaslarıyla şov yaptı.

Çağla Şıkel'ın Instagram'ın hikaye kısmından paylaştığı spor kareleri, hayranlarından bolca iltifat aldı.

Öyle ki Şıkel'in karın kaslarını görenler, yemek yemeyi bırakacaklarını belirten ifadeler kullandı. 2 çocuk annesi olmasına rağmen kusursuz gözüken Şıkel, son zamanlarda giydiği kıyafetlerle gündem oluyordu.

İşlerini hallettikten sonra soluğu sporda alan Çağla Şıkel'in bu karelerinden daha çok göreceğiz gibi duruyor.