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    • Cesur bacak dekoltesiyle büyüledi! Defne Samyeli'nin 19 yaşındaki kızından iddialı paylaşım: "Kum saati gibi"

    Cesur bacak dekoltesiyle büyüledi! Defne Samyeli'nin 19 yaşındaki kızından iddialı paylaşım: "Kum saati gibi"

    Ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin kızı olarak bilinen 19 yaşındaki Derin Talu'dan tatil paylaşımları gelmeye devam ediyor. Sezonu kapatmayan Talu, cesur tatil paylaşımıyla olay oldu.
    • 11.11.2022 - 15:21
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    Cesur bacak dekoltesiyle büyüledi! Defne Samyeli'nin 19 yaşındaki kızından iddialı paylaşım: 'Kum saati gibi'

    50 yaşındaki oyunxu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin kızı olarak bilinen Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor. Ünlü ismin kızı, özellikle yaz aylarında paylaştığı fotoğraflarla kendisinden söz ettirirken, sezonu geç kapatmasıyla da dikkat çekmişti.

    Cesur bacak dekoltesiyle büyüledi! Defne Samyeli nin 19 yaşındaki kızından iddialı paylaşım: 'Kum saati gibi' #1

    3 Eylül 2003 tarihinde ABD'nin Newyork şehrinde dünyaya gelen ismin 19 yıl yaşında olduğu biliniyor. Talu, geçtiğimiz aylarda yaptığı tatil paylaşımları sonrası sonbaharı da tatilsiz geçirmedi.

    Cesur bacak dekoltesiyle büyüledi! Defne Samyeli nin 19 yaşındaki kızından iddialı paylaşım: 'Kum saati gibi' #2

    Anne Defne Samyeli'den de yorum gelmişti

    Ünlü ismin kızının verdiği mor bikinili pozlara beğeni yağarken, annesi Defne Samyeli de yorumda bulunmayı ihmal etmedi.

    Cesur bacak dekoltesiyle büyüledi! Defne Samyeli nin 19 yaşındaki kızından iddialı paylaşım: 'Kum saati gibi' #3

    "Kum saati gibi vücudu var"

    Samyeli'nin kızı Talu, bu kez tatilden yaptığı pembeli paylaşımıyla olay oldu. Cesur bacak dekoltesiyle görenleri büyüleyen Derin Talu için "Kum saati gibi vücudu var", "Maşallah", "Annesine çekmiş" yorumları yapıldı.

    Cesur bacak dekoltesiyle büyüledi! Defne Samyeli nin 19 yaşındaki kızından iddialı paylaşım: 'Kum saati gibi' #4

    İşte Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Cesur bacak dekoltesiyle büyüledi! Defne Samyeli nin 19 yaşındaki kızından iddialı paylaşım: 'Kum saati gibi' #5

    Cesur bacak dekoltesiyle büyüledi! Defne Samyeli nin 19 yaşındaki kızından iddialı paylaşım: 'Kum saati gibi' #6

    Cesur bacak dekoltesiyle büyüledi! Defne Samyeli nin 19 yaşındaki kızından iddialı paylaşım: 'Kum saati gibi' #7

    Cesur bacak dekoltesiyle büyüledi! Defne Samyeli nin 19 yaşındaki kızından iddialı paylaşım: 'Kum saati gibi' #8

    Cesur bacak dekoltesiyle büyüledi! Defne Samyeli nin 19 yaşındaki kızından iddialı paylaşım: 'Kum saati gibi' #9

    Cesur bacak dekoltesiyle büyüledi! Defne Samyeli nin 19 yaşındaki kızından iddialı paylaşım: 'Kum saati gibi' #10

    Cesur bacak dekoltesiyle büyüledi! Defne Samyeli nin 19 yaşındaki kızından iddialı paylaşım: 'Kum saati gibi' #11

    Cesur bacak dekoltesiyle büyüledi! Defne Samyeli nin 19 yaşındaki kızından iddialı paylaşım: 'Kum saati gibi' #12


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