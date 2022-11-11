Ünlü oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin kızı olarak bilinen 19 yaşındaki Derin Talu'dan tatil paylaşımları gelmeye devam ediyor. Sezonu kapatmayan Talu, cesur tatil paylaşımıyla olay oldu.

50 yaşındaki oyunxu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin kızı olarak bilinen Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor. Ünlü ismin kızı, özellikle yaz aylarında paylaştığı fotoğraflarla kendisinden söz ettirirken, sezonu geç kapatmasıyla da dikkat çekmişti.

3 Eylül 2003 tarihinde ABD'nin Newyork şehrinde dünyaya gelen ismin 19 yıl yaşında olduğu biliniyor. Talu, geçtiğimiz aylarda yaptığı tatil paylaşımları sonrası sonbaharı da tatilsiz geçirmedi.

Anne Defne Samyeli'den de yorum gelmişti

Ünlü ismin kızının verdiği mor bikinili pozlara beğeni yağarken, annesi Defne Samyeli de yorumda bulunmayı ihmal etmedi.

"Kum saati gibi vücudu var"

Samyeli'nin kızı Talu, bu kez tatilden yaptığı pembeli paylaşımıyla olay oldu. Cesur bacak dekoltesiyle görenleri büyüleyen Derin Talu için "Kum saati gibi vücudu var", "Maşallah", "Annesine çekmiş" yorumları yapıldı.

İşte Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...