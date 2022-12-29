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    • Cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'dan mayolu paylaşım

    Cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'dan mayolu paylaşım

    Galatasaray'a transfer olarak çokça konuşulan dünyaca ünlü futbolcu Icardi'nin boşandığı eşi Wanda Nara, bu defa derin göğüs dekolteli pozuyla büyüledi. Nara'nın mayolu pozu beğeni topladı.
    • 29.12.2022 - 19:17
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    Cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'dan mayolu paylaşım

    Önceki günlerde Galatasaray'a transfer olan Icardi, transfer olma süreciyle Galatasaraylı futbolseverler tarafından sıklıkla gündeme gelmişti. Ünlü isim, 35 yaşında olduğu bilinen eşi ve menajeri Wanda Nara ile geçtiğimiz günlerde boşanmıştı. Ünlü çift, çalkantılı ayrılık sürecinin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla da  gündeme gelmişti. Nara, bu defa derin göğüs dekolteli yeni pozuyla konuşuldu.

    Wanda Nara cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi!

    Galatasaray'ın yıldızı dünyaca ünlü futbolcu Icardi'nin eşi Wanda Nara, eşi ile olan evliliklerini geçtiğimiz günlerde bitirmişti. Çalkantılı ilişkileriyle gündeme gelen ikilinin bir ayrıl bir barış ilişkileri sıkça konuşulmuştu ve ikili değişik açıklamalarıyla duyanları şaşırtmıştı.

    Cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eski eşi Wanda Nara dan mayolu paylaşım #1

    Çiftin yaşadığı ayrılık süreci, hem Türk taraftarların ilgi odağı olurken, yurt dışında çokça gündeme gelmiş ve Arjantin, İtalya ve Fransa medyası tarafından  konuşulmuştu. Wanda ve Icardi'nin servetlerinin ise 60 milyon Euro değerinde olması duyanları şaşırtmıştı.

    Icardi'nin boşandığı eşi Wanda Nara, bu kez cesur derin göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi.

    Cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eski eşi Wanda Nara dan mayolu paylaşım #2

    "Cesaretine hayranız"

    35 yaşında olan, 9 Aralık 1986 tarihinde dünyaya gelen ünlü ismin mayolu ve derin göğüs dekolteli pozuna takipçilerden bolca beğeni topladı.

    Cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eski eşi Wanda Nara dan mayolu paylaşım #3

    Son günlerde ünlü futbolcu Icardi ile yaşadığı ayrıl barış ilişkisiyle gündeme gelen Nara'ya takipçilerinden "Cesaretine hayranız" yorumları geldi.

    Cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eski eşi Wanda Nara dan mayolu paylaşım #4

    Cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eski eşi Wanda Nara dan mayolu paylaşım #5

    İşte 35 yaşındaki Wanda Nara'nın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eski eşi Wanda Nara dan mayolu paylaşım #6

    Cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eski eşi Wanda Nara dan mayolu paylaşım #7

    Cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eski eşi Wanda Nara dan mayolu paylaşım #8

    Cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eski eşi Wanda Nara dan mayolu paylaşım #9

    Cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eski eşi Wanda Nara dan mayolu paylaşım #10

    Cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eski eşi Wanda Nara dan mayolu paylaşım #11

    Cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eski eşi Wanda Nara dan mayolu paylaşım #12

    Cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eski eşi Wanda Nara dan mayolu paylaşım #13

    Cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eski eşi Wanda Nara dan mayolu paylaşım #14

    Cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eski eşi Wanda Nara dan mayolu paylaşım #15

    Cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eski eşi Wanda Nara dan mayolu paylaşım #16

    Cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eski eşi Wanda Nara dan mayolu paylaşım #17

    Cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eski eşi Wanda Nara dan mayolu paylaşım #18

    Cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eski eşi Wanda Nara dan mayolu paylaşım #19

    Cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eski eşi Wanda Nara dan mayolu paylaşım #20


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