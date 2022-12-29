Cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi! Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'dan mayolu paylaşım

Galatasaray'a transfer olarak çokça konuşulan dünyaca ünlü futbolcu Icardi'nin boşandığı eşi Wanda Nara, bu defa derin göğüs dekolteli pozuyla büyüledi. Nara'nın mayolu pozu beğeni topladı.

Önceki günlerde Galatasaray'a transfer olan Icardi, transfer olma süreciyle Galatasaraylı futbolseverler tarafından sıklıkla gündeme gelmişti. Ünlü isim, 35 yaşında olduğu bilinen eşi ve menajeri Wanda Nara ile geçtiğimiz günlerde boşanmıştı. Ünlü çift, çalkantılı ayrılık sürecinin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmişti. Nara, bu defa derin göğüs dekolteli yeni pozuyla konuşuldu.

Wanda Nara cesur göğüs dekoltesiyle büyüledi!

Galatasaray'ın yıldızı dünyaca ünlü futbolcu Icardi'nin eşi Wanda Nara, eşi ile olan evliliklerini geçtiğimiz günlerde bitirmişti. Çalkantılı ilişkileriyle gündeme gelen ikilinin bir ayrıl bir barış ilişkileri sıkça konuşulmuştu ve ikili değişik açıklamalarıyla duyanları şaşırtmıştı.

Çiftin yaşadığı ayrılık süreci, hem Türk taraftarların ilgi odağı olurken, yurt dışında çokça gündeme gelmiş ve Arjantin, İtalya ve Fransa medyası tarafından konuşulmuştu. Wanda ve Icardi'nin servetlerinin ise 60 milyon Euro değerinde olması duyanları şaşırtmıştı.

Icardi'nin boşandığı eşi Wanda Nara, bu kez cesur derin göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi.

"Cesaretine hayranız"

35 yaşında olan, 9 Aralık 1986 tarihinde dünyaya gelen ünlü ismin mayolu ve derin göğüs dekolteli pozuna takipçilerden bolca beğeni topladı.

Son günlerde ünlü futbolcu Icardi ile yaşadığı ayrıl barış ilişkisiyle gündeme gelen Nara'ya takipçilerinden "Cesaretine hayranız" yorumları geldi.

İşte 35 yaşındaki Wanda Nara'nın çok konuşulan bazı fotoğrafları...















