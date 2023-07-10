Cesur minisiyle beğeni topladı! Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den iddialı pozlar.. Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez son Instagram paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Georgina Rodriguez'in beğeni toplayan iddialı pozları..

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez iddialı pozlarını sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor.

Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez Instagram pozları ile sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.

Georgina Rodriguez ve Cristiano Ronaldo çifti 2016 yılından bu yana aşk yaşıyorlar.

Birbirinden iddialı pozlarıyla sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alan Georgina Rodriguez, bu kez Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlar ile gündeme geldi.

Şimdilerde tatil yapan Georgina Rodriguez'in cesur pozları sosyal medyada gündeme oturdu.

İşte Georgina Rodriguez'in dikkat çeken son Instagram paylaşımı..