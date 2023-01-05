Cesur minisiyle büyüledi! Kısmetse Olur'un Aybüke'si cesur pozlarıyla mest etti! 'Alev aldı buralar'

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün sevilen isimlerinden Aybüke'nin iddialı pozlarına beğeni yağdı..

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü isimli programın sevilen isimlerinden olan Aybüke Çangal cesur pozları ile dikkat çekmeye devam ediyor.

YouTube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde bulunan gelin adayı Aybüke güzelliği ile beğeni toplamaya devam ediyor.

Büyük bir izleyici kitlesi bulunan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adeta sosyal medyaya damga vuruyor.

Programın en sevilen isimleri arasında yer alan aynı zamanda TikTok fenomeni olan Aybüke Çangal'ın instagram hesabından paylaştığı pozlara beğeni yağdı. İşte Aybüke'nin son paylaşımı..