Petrol
79.55
2.20%
Euro
19.9376
0.23%
Dolar
18.7648
0.12%
Altın
1.115
-0.21%
Borsa
5397
0.00%
Bitcoin
318.981
-0.20%
BTXN Coin
7.20
-3.35%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Cesur minisiyle büyüledi! Kısmetse Olur'un Aybüke'si cesur pozlarıyla mest etti! 'Alev aldı buralar'

    Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün sevilen isimlerinden Aybüke'nin iddialı pozlarına beğeni yağdı..
    • 05.01.2023 - 14:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cesur minisiyle büyüledi! Kısmetse Olur'un Aybüke'si cesur pozlarıyla mest etti! 'Alev aldı buralar'

    Kısmetse Olur: Aşkın Gücü isimli programın sevilen isimlerinden olan Aybüke Çangal cesur pozları ile dikkat çekmeye devam ediyor.

    YouTube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde bulunan gelin adayı Aybüke güzelliği ile beğeni toplamaya devam ediyor.

    Büyük bir izleyici kitlesi bulunan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adeta sosyal medyaya damga vuruyor.

    Programın en sevilen isimleri arasında yer alan aynı zamanda TikTok fenomeni olan Aybüke Çangal'ın instagram hesabından paylaştığı pozlara beğeni yağdı. İşte Aybüke'nin son paylaşımı..

    Cesur minisiyle büyüledi! Kısmetse Olur un Aybüke si cesur pozlarıyla mest etti! Alev aldı buralar #1

    Cesur minisiyle büyüledi! Kısmetse Olur un Aybüke si cesur pozlarıyla mest etti! Alev aldı buralar #2

    Cesur minisiyle büyüledi! Kısmetse Olur un Aybüke si cesur pozlarıyla mest etti! Alev aldı buralar #3

    Cesur minisiyle büyüledi! Kısmetse Olur un Aybüke si cesur pozlarıyla mest etti! Alev aldı buralar #4


    Birce Akalay'dan Miray Daner'li Kuş Uçuşu paylaşımı geldi! Setten sarılarak paylaştılar...
    Medya

    Birce Akalay'dan Miray Daner'li Kuş Uçuşu paylaşımı geldi! Setten sarılarak paylaştılar...

    Ev hali coşturdu: 'Kız seni yerler buralarda'
    Medya

    Ev hali coşturdu: "Kız seni yerler buralarda"

    Robotik Sistemle Kazanç Sağlamak İçin Tıklayın!
    Advertorial

    Robotik Sistemle Kazanç Sağlamak İçin Tıklayın!

    Görüş Bildir