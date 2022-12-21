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    Cesur minisiyle büyüledi! Survivor Ayşe Yüksel'den iddialı pozlar: 'Taş mısın be kadın'

    Ayşe Yüksel güzelliği ile beğeni toplamaya devam ediyor. İşte beğeni yağmuruna tutulan son paylaşımı..
    • 21.12.2022 - 18:15
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 19:24
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    Cesur minisiyle büyüledi! Survivor Ayşe Yüksel'den iddialı pozlar: 'Taş mısın be kadın'

    Survivor ile adını duyuran ve ünlenen Ayşe Yüksel güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Yüksel instagramı oldukça aktif şekilde kullanıyor.

    Instagram'da 634 bin takipçisi bulunan Ayşe Yüksel sık sık paylaşım yaparak takipçilerinin beğenisini topluyor.

    Ayşe Yüksel'in paylaştığı kareler kısa sürede takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

    23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce'de dünyaya gelen Ayşe Yüksel'in bir gecede verdiği pozlar sosyal medyada gündeme oturdu. İşte Ayşe Yüksel'in beğeni toplayan o pozları..

    Cesur minisiyle büyüledi! Survivor Ayşe Yüksel den iddialı pozlar: Taş mısın be kadın #1

    Cesur minisiyle büyüledi! Survivor Ayşe Yüksel den iddialı pozlar: Taş mısın be kadın #2

    Cesur minisiyle büyüledi! Survivor Ayşe Yüksel den iddialı pozlar: Taş mısın be kadın #3


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