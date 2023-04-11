Cesur pozları dikkat çekti! Survivor Merve Yıldırım'ın instagram pozları sosyal medyayı salladı.. Survivor'dan diskalifiye edilen Merve Yıldırım'ın insagram paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Merve Yıldırım'ın bazı instagram pozları..

Survivor 2023'ten diskalifiye olarak gündeme gelen Merve Yıldırım'ın sosyal medya pozları gündeme geldi.

Cimanstik ve yoga ile ilgilenen Merve Yıldırım'ın instagrap paylaşımları sosyal medyada gündeme oturdu.

Geçtiğimiz gün ekrana gelen bölümde Acun Ilıcalı tarafından yarışmadan diskalifiye edilen Merve Yıldırım uzun süre gündem oldu.

Dokunulmazlık oyununda bilerek oynamayan ve isteksiz tavırları ile dikkat çeken Merve Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın büyük tepkisi ile karşı karşıya kaldıktan sonra yarışmadan diskalifiye olmuştu.

Merve Yıldırım'ın instagram hesabından paylaştığı kareler dikkat çekiyor.

İşte Merve Yıldırım'ın bazı instagram paylaşımları..

Bursa'da dünyaya gelen Merve Yıldırım, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümü mezunudur.

Merve Yıldırım, 2020 ve 2021 yıllarında Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda birincilik elde etmiştir.