Cesur pozlarıyla dikkat çekti! Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den dekolteli pozlar.. Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez cesur pozlarıyla dikkat çekiyor.

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez iddialı pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Suudi Arabistan'a transfer olan Cristiano Ronaldo ve ailesinin Suudi Arabistan'a nasıl ayak uyduracağı uzun süre merak uyandırmıştı.

Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in geçtiğimiz günlerde Arabistan'da paylaştığı instagram pozları sosyal medyada gündeme gelmişti.

Georgina Rodriguez ve Cristiano Ronaldo çifti 2016 yılından bu yana aşk yaşıyorlar.

Birbirinden iddialı pozlarıyla sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alan Ronaldo'nun sevgilisi Rodriguez, bu kez instagram hesabından paylaştığı cesur pozlar ile gündeme geldi.

İşte Georgina Rodriguez'in dikkat çeken son instagram paylaşımı..

Bir çekim için kamera karşısına geçen Georgina Rodriguez'in cesur pozları sosyal medyada gündeme oturdu.