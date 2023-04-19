Cesur sahnelerin kadınıydı! Tarzan Rıfkı'nın Melahat'ı Suna Yıldızoğlu'nun eski eşi Selena'nın yıldızı çıktı Yeşilçam'ın efsanesi Tarzan Rıfkı, bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak. Filmde Melahat karakterini canlandıran Yeşilçam'ın güzeli Suna Yıldızoğlu, eski eşiyle gündeme geldi. Usta oyuncunun eski eşi de oyuncu çıktı.

Yeşilçam'da cesur sahneleriyle hafızalara kazınan, Tarzan Rıfkı filminde Kemal Sunal ile başrolü paylaşan Suna Yıldızoğlu, sevenlerini bir kez daha şaşırttı.

Bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Tarzan Rıfkı filminde Melahat karakterine hayat veriyordu.

O dönemlerde güzelliğiyle ve oyunculuğuyla adından söz ettiren suna Yıldızoğlu'nun eski eşini gören gözlerine inanamadı.

Şimdilerde 68 yaşında olan ve güzelliğinden ödün vermeyen Suna Yıldızoğlu, ilk evliliğini Selena dizisinin yıldızıyla yapmış.

Suna Yıldızoğlu ve oyuncu olan eski eşi 1976 yılında nikah masasına oturmuş, 1978 yılında boşanmıştı.

İkilinin bir dönem evli olduğunu ilk kez duyanlar kulaklarına inanamıyor. İşte Suna Yıldızoğlu'nun eski eşi...

Eski eşi Selena'nın yıldızı çıktı!

Yeşilçam'ın usta ismi Suna Yıldızoğlu'nun eski eşi, bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Selena dizisinin oyuncusu çıktı.

Selena dizisinde Yüce Honos karakterine hayat veren Kayhan Yıldızoğlu ile 2 yıl evli kalmış.

Suna Yıldızoğlu ve Kayhan Yıldızoğlu, 1976 yılında nikah masasına oturdu. Evliliği yürütemeyen ikili, 1978 yılında boşandı.