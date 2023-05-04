Cesur sahnelerin yıldızıydı... Arzu Okay'ı bir de şimdi görün! Yıllar güzelliğine güzellik katmış Yeşilçam'da iddialı sahneleriyle adını hafızalara kazıyan Arzu Okay'ın son hali görenleri şaşırtıyor. Şimdilerde 67 yaşında olan Arzu Okay, güzelliğinden ödün vermemiş. Aksine yıllar güzelliğine güzellik katmış. İşte Yeşilçam'ın cesur sahnelerin yıldızı Arzu Okay'ın son hali...

Yeşilçam’ın unutulmayan oyuncuları sık sık değişimleriyle gündeme geliyor. Bu isimlerden biri de Arzu Okay oldu.

Yeşilçam’da erotik sahneleriyle hafızalara kazınan Arzum Okay, o dönemlerde güzelliğiyle herkesi büyülüyordu.

Arzu Okay; Zeki Müren’den Ayhan Işık’a, Sadri Alışık’tan Kadir İnanır’a birçok ünlü isimle kamera karşısına geçti.

İddialı sahneleriyle bir döneme damga vuran Arzu Okay, son haliyle gündeme geldi. Son halini gören gözlerine inanamadı.

Yeşilçam’ın erotik güzeli Arzu Okay, şimdilerde 67 yaşında ve adeta yıllara meydan okuyor. Güzelliğinden ödün vermiyor.

İşte gözlerden uzak bir hayat sürdüren, Türk sinema tarihinin unutulmaz ismi Arzu Okay'ın son hali...

Son hali ağızları açık bıraktı

70’lerde adını vamp kadın olarak duyuran Arzu Okay, 67 yaşındaki görüntüsüyle herkesi büyüledi. Yıllar geçse de güzelliğine güzellik katan Arzu Okay’ın son hali gündem oldu.

1955 yılında dünyaya gelen Arzu Okay, 1969 yılında bir fotoromanda Zeki Müren’le oynadı. Sinemaya ilk olarak Ayhan Işık’la başrolü paylaştığı Ölünceye Kadar filmiyle başladı.

22 yaşında Londra’ya giden Arzu Okay, daha sonra sarkıcılık yapmaya başladı ve İbrahim Tatlıses'in de olduğu bir kadro ile Anadolu turnesine çıktı. Son olarak 2015 yılında oyuncu ve yazar Görkem Yeltan'ın yönetmenliğini üstlendiği Yemekteydik ve Karar Verdim adlı sinema filminde rol aldı.