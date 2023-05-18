Adını "Hercai" dizisiyle duyuran Ebru Şahin, kariyer basamaklarını adeta koştu.
Şimdilerde Yüz Yıllık Mucize adlı dizide Harika karakteriyle yer alan Ebru Şahin, Savaşçı, İstanbullu Gelin, Yasak Elma, Destan gibi yapımlarda rol aldı.
2022 yılında NBA'de forma giyen, Makedonya Asıllı Türk profesyonel basketbolcu Cedi Osman ile dünya evine giren Şahin, sosyal medyada büyük bir ilgi görüyor.
Instagram'da 5 milyona yakın takipçisi bulunan Ebru Şahin, hayatından kesitleri takipçileriyle paylaşıyor.
Ebru Şahin'den iddialı paylaşım
Son olarak katıldığı bir davetten paylaşım yapan ünlü oyuncu, fıstık yeşili elbisesiyle poz verdi.
Derin yırtmacıyla nefes kesen Ebru Şahin, sosyal medyanın nabzını yükseltti.
Şahin'e takipçilerinden beğeni ve yorumların ardı arkası kesilmedi.
İşte o pozlar...