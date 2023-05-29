Ceyda Düvenci'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımı: 'Benim umudum bitmedi' Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na bazı ünlülerden destek mesajları geliyor.

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

Seçimi kaybeden Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bazı destekçilerinin tepkisiyle karşılaşırken bazıları ise Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklıyor.

Oyuncu Ceyda Düvenci'de Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olan isimler arasında bulunuyor.

Ceyda Düvenci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Çok teşekkür ederim.. Sabrın için, yorulmadığın için, nezaketin için, zorluklara ve engellere rağmen duruşun ve birleştirici tavrın için, insanlığın için, kadına ve evlatlara verdiğin değer için.. Benim umudum bitmedi.."