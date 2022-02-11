Ceyda'nın en büyük fanı minik Doruk'cum büyüdü! Kadın dizisinin çocuk yıldızı bakın şimdi ne halde...

Ceyda'nın en büyük fanı minik Doruk'cum büyüdü! Kadın dizisinin çocuk yıldızı bakın şimdi ne halde...

Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk'u buluşturan Kadın dizisi, çocuk oyuncuları ile beğeni toplamıştı. Dizide Doruk karakterini canlandıran Ali Semi Sefil, şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu.

İlk bölümü 24 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan, Med Yapım ve MF Yapım ortak yapımı, senaryosunu Hande Altaylı'nın yazdığı Kadın dizisi, hüzünlü bir hikayeye sahipti.

Japonya yapımı "Woman" dizisinden uyarlanan proje, 3 sezondan oluştu ve 4 Şubat 2020 tarihinde yayımlanan 81. bölümü ile final yaparak sona erdi.

Başrollerinde; Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Feyyaz Duman, Seray Kaya ve Şerif Erol gibi isimleri ağırlayan dizi, bir kadının tek başına verdiği yaşam mücadelesini seyirciye başarı ile aktardı.

Özge Özpirinçci'nin başarı ile canlandırdığı Bahar karakterinin çocuklarından olan Ali Semi Sefil ise tatlılığı ile dikkatleri çekti.

Hem tatlı olması hem de yaşına rağmen başarılı bir oyunculuk sergilemesi, Semi Sefil'i adeta gönüllerin prensi yaptı.

Dizide "Doruk'cum" diye çağrılan Ali Semi Sefil, şirin hareketleri sayesinde seyirci tarafından bu şekilde anılmaya başlandı.

Kadın dizisinden sonra ortalarda gözükmeyen genç ve sevimli oyuncunun son hali, görenleri şaşırttı.

KADIN'IN ÇOCUK YILDIZI BÜYÜDÜ

Kadın dizisi 2020 yılında sona erdi ancak bıraktığı iz hala akıllarda... Bahar karakterinin tek başına olan mücadelesi ve yaşadığı olaylar, birçok kişiyi etkiledi.

Kadınların hayata karşı güçlü duruşlarını gösteren dizide, çocuk oyuncular ise herkesin beğendiği diğer isimler oldu.

Diziye ayrı bir renk ve hava katan çocuk oyunculardan Ali Semi Sefil, geçen kısacık sürede bir hayli büyüdü.

Çocuk oyuncu Doruk'cum karakteri sayesinde bir üne kavuşmuş ve çocuk oyuncular arasından sıyrılmayı başarmıştı.

Dizideki başarısı ve rolün altından kalkması ile o dönem büyük alkış alan Ali Semi Sefil, şimdilerde yakışıklı bir delikanlı olma yolunda. Minik oyuncunun son halini görenler, "Doruk'cum büyümüşsün" demeden geçemedi.

İŞTE SON HALİ