CEYLİN ANNE OLDU! Yargı bu akşam (24 Eylül 2023) var mı? Yargı 3. sezon tarihi Sezonun en iddialı yapımları arasında yer alan Yargı dizisi, 3. sezon için hazırlıkları tamamladı. Pazar akşamı denilince akıllara gelen Yargı, bu akşam var mı merak ediliyor. Peki, Yargı dizisi yayınlanacak mı? İşte 24 Eylül 2023 Kanal D yayın akışı.

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Yargı, 3. sezona hazır...

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisi, pazar akşamlarını yeniden canlandırıyor.

Nefes kesen bir sezon finalinin ardından üçüncü kez sezona başlayacak olan Yargı, kadrosuna yeni isimler de dahil etti.

Yeni sezonda Ferit Kaya, Seda Türkmen, Müge Bayramoğlu, Ulvi Kahyaoğlu, Çağla Demir, Alican Altun, Özlem Türay ve Ayşen Sezerel kadroda olacak.

24 Eylül Pazar akşamı, seyircilerin kafasında "Yargı yayınlanacak mı" sorusu yer aldı. Bu akşamki yayın akışında Yargı dizisi var mı merak ediliyor.

İşte Yargı 3. sezon tarihi ve detaylar...

Yargı dizisi bu akşam var mı?

Yargı yeni sezon ilk bölümü ile 24 Eylül Pazar akşamı Kanal D'de yayınlanacak.

Yargı 3. sezon konusu

Ilgaz’ın yokluğunda düştüğü dipsiz kuyudan mucizevi bir biçimde kurtulan ancak, öfkesi alev alev kalbinde yanan Ceylin…

Fırtınaya tutulmuş sevdiğini kollarında dindirmeye çalışan, üstelik bu büyük aşkın onlara getirdiği tatlı bir sürprizi öğrenen Ilgaz…

Hayat onları hiç bilmedikleri bir denizde dalgalarla savururken, zaman ruhlarına bambaşka şekiller vermiştir. Artık aralarındaki mesafenin kapanması için yeni bir mucize daha gereklidir.

Bu sırada hayat herkes için yeni sürprizler hazırlamıştır. İstanbul’un en başarılı avukatı olarak yine fırtına gibi esen ancak arkasındaki karanlığı daha da büyüten Yekta Tilmen; önüne gelen fırsatları değerlendirip ailesini bambaşka bir hayatla tanıştıran Osman, nasıl bir bombanın üzerinde oturduklarının farkında bile olmayan Aylin…

Yıpranmış ruhlarını onarmak isterken daha da derin acılarla sınanan Gül ve Metin… Yetişkinlik yolunda hızlı adımlarla ilerlerken beklemedikleri kadar tökezleyen Çınar, Parla ve Tuğçe…

Adliyede yeni yüzlerle birlikte gelen yeni davalar ve gün sonunda bulunan, yine herkesi bir araya getiren iki ceset. Düşmanlıkların dostluklara, sevginin nefrete, belirsizliklerin açığa çıkacağı yeni bir dönem başlamıştır artık...