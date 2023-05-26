Çeyrek finalde ilk eleme: Dün akşam sürpriz ayrılık yaşandı! Survivor'a veda eden isim... Survivor 2023'te çeyrek final heyecanı devam ederken dün akşam çeyrek finalin ilk eleme konseyi gerçekleşti. Geriye kalan güçlü yarışmacıların arasından bir isim elendi. Herkesi şoke eden bu vedadan sonra duygusal anlar yaşandı. İşte çeyrek finalde Survivor'a veda eden isim...

Acun Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması bu sezon da tarih yazıyor.

Yepyeni formatla izleyici karşısına çıkan Survivor'da finale doğru üzücü vedalar yaşanıyor. Dün akşam bir isim daha adadan ayrıldı.

Gelmiş geçmiş en zor yarışma programlarından biri olan Survivor'da, yarışmacılar finale kalabilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Dün akşam yayınlanan bölümde ödül oyunu gerçekleşti. Kırmızı takım, büyük ödülün sahibi oldu. Ardından eleme konseyi gerçekleşti.

Bu hafta potaya giren Aziz, Nefise ve Cansu arasından en düşük SMS oyu alarak çeyrek finalde veda eden yarışmacı belli oldu. İşte veda eden isim...

Survivor'da elenen isim belli oldu

Dün akşam yayınlanan eleme konseyinde Aziz, Nefise ve Cansu arasında en düşük SMS oyu alarak adaya veda eden yarışmacı Aziz oldu. Aziz’in gidişi duygusal anlar yaşattı.