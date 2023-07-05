Charlie'nin Melekleri konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte isimleri Efsane film Charlie'nin Melekleri hakkında aramalar hız kazandı. İzleyiciler, filmin detaylarını araştırıyor. Charlie'nin Melekleri konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Charlie'nin Melekleri'nin isimleri...

Yönetmen koltuğunda Elizabeth Banks'in oturduğu Charlie’nin Melekleri filmi, ilgi görmeye devam ediyor.

İzleyiciler, Charlie's Angel olarak bilinen Charlie'nin Melekleri filmi hakkında bilgileri araştırıyor.

Elizabeth Banks'in yönetmen koltuğunda oturduğu aksiyon türündeki filmde birçok dünya yıldızı yer alıyor.

Sinema severlerin favori listesinde sıklıkla yer alan Charlie'nin Melekleri film konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

Peki, Çarli'nin Melekleri film konusu nedir, oyuncuları kimler? Charlie'nin Melekleri kim? İşte detaylar...

Charlie'nin Melekleri film konusu

Genç bir mühendis, iletişim alanında tehlikeli olabilecek bir teknolojiyi ortaya çıkarır. Bunun üzerine Charlie'nin üç genç meleği harekete geçer ve tüm dünyayı yaklaşan büyük tehlikeden korumak için hayatlarını riske atar.

Charlie'nin Melekleri oyuncuları

Kristen Stewart – Sabina Wilson

Naomi Scott – Elena Houghlin

Ella Balinska – Jane Kano

Elizabeth Banks – Bosley "Boz"

Djimon Hounsou – Edgar Bosley

Patrick Stewart – John Bosley

Sam Craflin – Alexander Brock

Noah Centineo – Langston