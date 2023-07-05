Charlie'nin Melekleri konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte isimleri

Yönetmen koltuğunda Elizabeth Banks'in oturduğu Charlie’nin Melekleri filmi, ilgi görmeye devam ediyor.
İzleyiciler, Charlie's Angel olarak bilinen Charlie'nin Melekleri filmi hakkında bilgileri araştırıyor.
Elizabeth Banks'in yönetmen koltuğunda oturduğu aksiyon türündeki filmde birçok dünya yıldızı yer alıyor.
Sinema severlerin favori listesinde sıklıkla yer alan Charlie'nin Melekleri film konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.
Peki, Çarli'nin Melekleri film konusu nedir, oyuncuları kimler? Charlie'nin Melekleri kim? İşte detaylar...
Charlie'nin Melekleri film konusu
Genç bir mühendis, iletişim alanında tehlikeli olabilecek bir teknolojiyi ortaya çıkarır. Bunun üzerine Charlie'nin üç genç meleği harekete geçer ve tüm dünyayı yaklaşan büyük tehlikeden korumak için hayatlarını riske atar.
Charlie'nin Melekleri oyuncuları
Kristen Stewart – Sabina Wilson
Naomi Scott – Elena Houghlin
Ella Balinska – Jane Kano
Elizabeth Banks – Bosley "Boz"
Djimon Hounsou – Edgar Bosley
Patrick Stewart – John Bosley
Sam Craflin – Alexander Brock
Noah Centineo – Langston