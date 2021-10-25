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- Çiçeği burnunda diziden final kararı! Ünlü isimler de kurtaramadı....
Çiçeği burnunda diziden final kararı! Ünlü isimler de kurtaramadı....
Henüz 5. bölümde final kararı alan Yalancılar ve Mumları dizisi, reytinglerde istediği seviyeye ulaşamaması nedeniyle 31 Ekim'de ekranlara veda edecek.
- Haber Merkezi
- 25.10.2021 - 12:41
Yayın hayatına umutla başlayan dizilerin akıbeti, reyting sonuçlarına göre belirleniyor...
Dizilerin istenilen reyting sonuçlarına ulaşamaması yüzünden peş peşe final kararı vermeye devam ediyor.
Fox Tv'nin son olarak final kararı aldığı yapım Yalancılar ve Mumları dizisi oldu.
FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU
Koray Kerimoğlu’nun yönettiği Elçin Sangu, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar ve Ceren Moray’ın 4 yakın arkadaşa hayat verdiği dizi 5. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.
Dört kadının aşk hayatları, ilişkileri, sırları, yalanları ve hepsinden önemlisi arkadaşlık ilişkileri anlatılan dizi 31 Ekim Pazar günü son bölümüyle final yapacak.