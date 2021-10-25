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Çiçeği burnunda diziden final kararı! Ünlü isimler de kurtaramadı....

Çiçeği burnunda diziden final kararı! Ünlü isimler de kurtaramadı....

Henüz 5. bölümde final kararı alan Yalancılar ve Mumları dizisi, reytinglerde istediği seviyeye ulaşamaması nedeniyle 31 Ekim'de ekranlara veda edecek.