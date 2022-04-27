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    Çiçeği burnunda Kara Tahta'nın yıldızı hastanelik oldu, çekimlere ara verildi...

    TRT1 ekranlarının yeni dizisi Kara Tahta'da seyircileri üzen haber geldi. Dizi setinde yaralanan Furkan Andıç hastaneye kaldırılırken, çekimlere de ara verildi.
    • Haber Merkezi
    • 27.04.2022 - 14:41
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    Çiçeği burnunda Kara Tahta'nın yıldızı hastanelik oldu, çekimlere ara verildi...

    TRT1 ekranlarında yayınlanan Kara Tahta, çarşamba akşamları yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

    ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı dizi, ilgiyle takip ediliyor.

    5.bölümü yayınlanması beklenen Kara Tahta'dan kötü haber geldi.

    Kara Tahta'nın Atlas'ı kaza geçirdi

    Edirne'de çekilen dizi setinde korkutan bir kaza yaşandı.

    Dizide “Atlas” karakterine hayat veren Furkan Andıç sette rolüne hazırlanırken yaralandı. Andıç’ın yaptığı ani bir hareket sonucu sağ bacağındaki ön çapraz bağlar yırtıldı.

    tv100'ün haberine göre, Sette hazır bulunan ilk yardım ekibinin müdahalesinin ardından hemen Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne götürülen ünlü oyuncunun tedavisine başlandı.

    Doktorların, Furkan Andıç’ın 10 gün istirahat etmesini istemesi üzerine ise yapımcı Süreyya Yaşar Önal; dizinin çekimlerine on gün süreyle ara verildiğini ekibe ilan etti.

    Çiçeği burnunda Kara Tahta nın yıldızı hastanelik oldu, çekimlere ara verildi... #1

    Çiçeği burnunda Kara Tahta nın yıldızı hastanelik oldu, çekimlere ara verildi... #2

    Çiçeği burnunda Kara Tahta nın yıldızı hastanelik oldu, çekimlere ara verildi... #3


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