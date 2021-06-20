Cici Babam filmi nerede çekildi? Cici Babam filmi konusu ve oyuncuları..

Cici Babam filmi nerede çekildi? Cici Babam filmi konusu ve oyuncuları..

2018 yılında vizyona giren komedi türündeki Cici Babam filmi, bu akşam Show TV ekranlarında sinema severlerle buluşacak. Peki Cici Babam filmi nerede çekildi? İşte Cici Babam konusu ve oyuncuları..

Yönetmen koltuğunda Meltem Bozoflu'nun oturduğu, senaryosu ise Eray Akyamener, Murat Kepez, Ayberk Sak, Sıla Çetindağ ve Şükrü Özbey tarafından kaleme alınan Cici Babam filmi, bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında film severlerle buluşuyor.

Kadrosunda Onur Atilla, Özgün Aydın ve Mahir İpek gibi isimlerin yer aldığı Cici Babam filmi ile ilgili detaylar merak ediliyor.

Peki Cici Babam filmi nerede çekildi? İşte Cici Babam filmi konusu ve oyuncuları...

CİCİ BABAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Cici Babam filminin büyük bölümü başta Köyceğiz olmak üzere Muğla'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilmiştir.

CİCİ BABAM KONUSU

Babası ölen üç yetişkin kardeşe yeni bir Cici Baba gelince işler karışır. Cici Baba kendini kabul ettirmeye çalışırken, annelerinin evlenmesini istemeyen üç kardeş bu durumu engellemek için elinden geleni yapacaktır.

Güldür Güldür Show ekibinin kaleminden çıkan bu unutulmayacak komedi, izleyiciyi kahkahanın hiç durmayacağı bir serüvene davet ediyor.

CİCİ BABAM OYUNCULARI