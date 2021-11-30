Çift Başlı Kurt ne demek, hikayesi nedir? Destan merak ettirdi!

ATV'nin tarihi dizisi Destan'da geçen ifadelerden biri olan Çift Başlı Kurt'un ne anlama geldiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Çift Başlı Kurt ne demek? İşte Çift Başlı Kurt hikayesi.

Yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh'in oturduğu, senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı ATV'nin tarihi dizisi Destan, yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın yer aldığı Bozdağ Film imzalı Destan dizisi; konusu, oyuncu kadrosu, kostümleri ve çekildiği mekanlarla izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Her karakteri merak konusu olan dizide geçen pek çok konu da araştırılıyor. Bunlardan en ilgi çekeni ise Çift Başlı Kurt efsanesi…

Dizinin ilk bölümünde, ''Çift başlı kurt gelecek, Türk yurdu dirilecek!'' ifadeleri kullanılırken 2. bölüm fragmanında, ''Çift Başlı Kurdun pençesi sensin'' ifadeleri yer almıştı.

Bu sahnelerin ardından izleyiciler, Çift Başlı Kurt ne demek, hikayesi nedir, tarihte var mı, neyin simgesi? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Çift Başlı Kurt ile ilgili detaylar...

ÇİFT BAŞLI KURT HİKAYESİ NEDİR, GERÇEKTEN VAR MI?

Türk tarihinde önemli yer tutan Bozkurt Destanı ve Ergenekon Destanı, bilindiği üzere kurtlar üzerine yazılmış ve kurttan türemiş destanlardır. Bu destanlar başta olmak üzere geçmişte yer eden hikayeler ve resimler, kurdun Türk inanç sisteminde büyük bir yere sahip olduğunu göstermektedir.

Kurt simgesi, tarihte kaya resimlerinde, şaman ve kam aletlerinde ve elbise üzerinde yer almıştır. Kurt, zamanla devlet, hükümdarlık ve yiğitlik kavramlarıyla ilişkilendirmiştir. Öte yandan Türk freskolarındaki kurt başlı bayrak tasvirleri görülmektedir.

Bir dönem dizisi olan Destan'da da Türkler için çok değerli olan kurt sembolü, ''Çift Başlı Kurt'' olarak uyarlanmıştır.