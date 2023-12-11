Çiftlerin yeni tarzı: Bariyer ilişki nedir, nasıl olur? Sosyal medyanın merak konusu olan "bariyer ilişki", çiftler arasındaki ilişki türünü temsil ediyor. Peki, bariyer ilişki ne demek? Bariyer ilişki nasıl olur? İşte anlamı...

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Sosyal medyada "aşkolog" lakabıyla tanınan Dilara Arıkanlı, yeni paylaşımıyla gündeme geldi.

"Bariyer ilişki" denilen tarzın çiftler arasında popülerleştiğini söyleyen Arıkanlı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sevgililerin artık bu ilişki tarzını tercih etmesi, merak konusu haline getirdi.

Bariyer ilişki ne demek

Bariyer ilişki adı verilen ilişkiden bahseden Arıkanlı, çiftlerin birbirlerini boğmamak için aynı anda bir başkasıyla sevgili olma durumu olarak nitelendirdi.

Arıkanlı, bariyer ilişkinin ne olduğunu şu sözlerle anlattı;

"Atıyorum birini çok seviyorsunuz ama onu hayatınızın merkezine almak istemiyorsunuz... ama arada biri olsun ki onu ilgimle bunaltmayayım diyorsunuz... ve başka biriyle sevgili oluyorsunuz bu da sizin bariyer ilişkiniz oluyor. Gerçek ilişkiniz bunu öğrendiğinde sen beni aldatıyor musun dediğinde sizde ben seni ilgimle bunaltmak istemediğim için bir bariyer ilişki yaptım lütfen beni anlayışla karşıla."