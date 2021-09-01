Çığ ailesi olayı nedir? Müge Anlı'da son dakika! İkinci Palu vakası...

İkinci Palu ailesi vakası olarak bilinen Çığ ailesi olayında son gelişmeleri duyuran Müge Anlı, enişte İsa Akman'a işkence, darp, dolandırıcılık ve istismar suçundan 35 hapis cezası aldığını açıkladı.

Yeni sezona başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, daha önce Palu ailesi davasını akıllara getiren Çığ ailesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Müge Anlı'nın programına başvuran Abdurrahman Çığ, ablası ile 20 yıldır evli olan eniştesi İsa Çığ tarafından dolandırıldığını, işkenceye ve tecavüze uğradığını söylemişti.

Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili gelişmeler uzun süre yakından takip edidi. Müge Anlı ve ekibinin titiz çalışmaları sonucu bugün olaya dair yeni bir haber geldi.

Müge Anlı, davada karar çıktığını duyurdu. Ardından ise konuya dair detaylar merak konusu oldu.

Peki Abdurrahman Çığ olayı nedir? İşte Çığ ailesi davası...

MÜGE ANLI ABDURRAHMAN ÇIĞ OLAYI NEDİR?

40 yaşındaki Abdurrahman Çığ, 20 yıldır ablası ile evli olan eniştesi tarafından dolandırıldığını söyleyerek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

Eniştesinin kendisine evlilik vaadettiğini ve sonra 250 biner 2 adet senet imzalattığını söyleyen Abdurrahman Çığ, eniştesinin bununla da kalmadığını ve kendisini ormanlık alana götürdüğünü, işkence uyguladığını, tecavüz ettiğini sonra da 50 bin lirasını alıp kaçtığını söyledi.

Abdurrahman Çığ, Müge Anlı'nın programına eniştesi tarafından ormanda çekilmiş çıplak fotoğrafları ile başvurdu.

2019 senesinde ölümle sonuçlanan bir zehirlenme vakasında da adı geçen enişte İsa yaptığı peynirleri tüketen 9 kişinin zehirlenmesine, 1 kişinin ise ölmesine yol açmıştı.

Öte yandan eniştenin Abdurrahman Çığ'ı işbirliği yaptığı Afyon'daki bir hocaya da götürdüğü söylendi. Kısmeti bağlı olduğu için evlenemediğine inandırıldı. Genç adam, Afyon'da hoca olduğu iddia edilen kişi tarafından okunduğuna ve kısmetinin açıldığına ikna edilerek burada da 3 bin lira parasının alındığını söyledi.

İSA AKMAN TUTUKLANDI MI?

Olayların ardından İsa Akman ve ona yardım eden 3 arkadaşı tutuklandı.

Müge Anlı’nın programında açıklanan karara göre; İsa Akman’a, "işkence, darp ve istismar" nedeni ile 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer 3 şahsa ise toplam 91 yıl hapis cezası verildi.