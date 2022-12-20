Çikita Muz Ajdar ortaya çıktı, son halini gören dumur oldu!

Popstar Ajdar, son görüntüsüyle gündem oldu. TikTok'ta ortaya çıkan ünlü isim, sevenlerini şaşırttı.

Bir dönem Türkiye'de adından sıkça söz ettiren Ajdar, adeta sırra kadem basmıştı.

Popstar yarışmasında söylediği Çikita Muz şarkısı ile ünlenen ve daha sonra pek çok yarışmaya katılan Ajdar, özellikle Nane ve Şahdamarım şarkıları ile sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Ajdar'ı programına davet eden Armağan Çağlayan, Ajdar'ın programa katılmak için kendisinden 1 Milyon Euro istediğini iddia etmişti.

Ajdar'ın değişimi

Uzun zamandır sessiz kalan Ajdar'ın son hali ortaya çıktı.

Asıl mesleği makine mühendisliği olan Ajdar, TikTok'ta yayın yapıyor. Ajdar'ı görenler ise tanımakta zorlanıyor.

Ünlü isim aldığı kilolar sebebi ile yüzündeki belirgin değişim ile de dikkat çekiyor.