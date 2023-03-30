Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın'ın büyük değişimi şok etti! Son halini gören tanıyamıyor Çılgın Bediş dizisinde Banu karakterini canlandıran Sonay Aydın, yıllar içinde adeta bambaşka birine dönüştü. Sonay Aydın'ın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

1996 ve 2001 yılları arasında yayınlanan Çılgın Bediş dizisi, Türk televizyon tarihinde unutulmayacak yapımlar arasına girdi.

Yayınlandığı dönem büyük bir başarı elde eden Çılgın Bediş dizisinin üzerinden tam 22 yıl geçti.

Toplam 4 sezon ekranlara gelen Çılgın Bediş 70. bölümü ile 3 Mart 2021 tarihinde ekranlara veda etti.

Başrollerinde Yonca Evcimik, Çiçek Dilligil, Selahattin Taşdöğen ve Cenk Torun gibi isimlerin yer aldığı dizinin oyuncuları yıllar içindeki değişimleri gündeme geliyor.

Çılgın Bediş dizisinde Banu karakterine hayat veren oyuncu Sonay Aydın'ın son hali sosyal medyada gündeme geldi.

İngiltere'de yaşıyor

Çılgın Bediş'in Banu'su olarak tanınan Sonay Aydın katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarda dizinin ardından yurt dışına yerleştiğini burada okuyup evlendiğini dile getirdi.

5 Şubat 1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sonay Aydın, Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı Banu karakteri ile hafızalarda yer edindi.

51 yaşında olan Sonay Aydın yıllar içindeki büyük değişimi ile şaşkınlık yarattı. Burun estetiği yaptıran Sonay Aydın sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yaparak takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

İşte Sonay Aydın'ın son hali..