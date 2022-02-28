Çılgın Sedat kimdir, kaç yaşında? Çılgın Sedat ve eşi Özlem Kapurtu hakkında bilgiler

Çılgın Sedat, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alişan'la Hayata Gülümse adlı programa konuk oldu. Peki Çılgın Sedat kimdir, oğlunun hastalığı nedir? Çılgın Sedat'ın eşi Özlem Kapurtu hakkında bilgiler...

"Çılgın" lakabıyla tanınan ünlü şarkıcı Sedat Kapurtu, Alişan'ın sunumuyla TRT1 ekranlarına gelen Alişan'la Hayata Gülümse adlı programa konuk oldu.

2000'li yılların başından bu yana müzik sektörünün içinde olan Çılgın Sedat, aynı zamanda bir müzisyendir.

Bağlama, kanun, bateri, davul ve klavye gibi birçok enstrümanı çalabilen Çılgın Sedat, zaman zaman eşi ve oğluyla gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.

Peki, Çılgın Sedat kimdir, kaç yaşında, nereli, oğlunun hastalığı nedir? Özlem Kapurtu kimdir? İşte ünlü şarkıcı Çılgın Sedat'ın şarkıları ve eşi Özlem Kapurtu hakkında bilgiler...

ÇILGIN SEDAT KİMDİR?

Asıl adı Sedat Kapurtu olan Çılgın Sedat, 1 Kasım 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Sivaslı olan Çılgın Sedat, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 4 yıl eğitim aldıktan sonra tar ve cümbüş çalarak müzik kariyerine adım attı.

Bağlama, kanun, bateri, davul ve klavye gibi müzik aletlerini de çalabilen Çılgın Sedat, küçük yaşta katıldığı ses yarışmasında ikinci oldu.

Müzik yaşantısına bir dönem ara veren Çılgın Sedat, profesyonel futbol hayatına 2008 yılında Zeytinburnuspor'da futbol oynayarak adım attı.

1 Temmuz 2011 tarihinde futbol kariyerini sonlandıran Çılgın Sedat, futbolun yanında ayrıca taekwondo, karate ve kick boks sporu ile de ilgilenmekte ve Muay Thai hakemliği yapmaktadır.

2014 yılında "Çılgın Sedat İle Çılgın Show" adında bir program sunan ünlü şarkıcı, 2015 yılında eşi Özlem Kapurtu ile beraber sunuculuğunu İlker Ayrık'ın yaptığı "Ben Bilmem Eşim Bilir" yarışmasına katıldı.

2017 yılında Survivor kadrosuna alınan Kapurtu, ünlüler takımında yarıştı ve 63. günün sonunda elendi.

ÇILGIN SEDAT'IN EŞİ ÖZLEM KAPURTU KİMDİR?

48 yaşındaki Çılgın Sedat, 2005 yılında Özlem Kapurtu ile evlendi. Çiftin bu evliliğinden Siraç ve Yağız adında 2 oğlu oldu. 2006 yılında dünyaya gelen oğlu Siraç'ın engelli olduğu biliniyor.

ÇILGIN SEDAT'IN OĞLUNUN HASTALIĞI

Çiftin büyük oğulları Siraç, 14 günlükken geçirdiği beyin kanaması sonucu yüzde yüz engelli kalıyor.

Doktorlar 'yaşamaz' derken Çılgın Sedat ve eşi Özlem Kapurtu, oğullarını hayatta tutma mücadelesi veriyor.

Çılgın Sedat, oğlunun hastalığına ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, "Siraç'ın çok kuvvetli bir epilepsisi var, ilaçlar bile etki etmekte çok zorlanıyor. Gerçekleşen son krizinde yatak sallandı, kurbanlık koyun sallanır ya, öyle titriyordu oğlum. Doğduğundan beri nöbetleri yaşıyor." ifadelerini kullanmıştı.

ÇILGIN SEDAT ŞARKILARI