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    Cimilli İbo öldü mü? Doktorlar durumu kritik demişti...

    Eylül ayında koronavirüse yakalanan ve günlerce yoğun bakımda kalan Cimilli İbo yeniden hastaneye kaldırıldı. Bunun akabinde sanatçının sevenleri, "Cimilli İbo öldü mü?" sorusunu gündeme taşıdı.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2021 - 10:17
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 10:18
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    Cimilli İbo öldü mü? Doktorlar durumu kritik demişti...

    Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo lakaplı İbrahim Özer, Eylül ayında koronavirüse yakalandı.

    Durumu kötüleşen ve hastaneye kaldırılan Cimilli İbo, günlerce yoğun bakımda kaldı.

    Özer, uygulanan tedavinin ardından sağlığına kavuşarak hastaneden çıktı.

    Ancak sanatçının yeniden hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı duyuruldu.

    Peki, Cimilli İbo öldü mü? Durumu nasıl? İşte son detaylar..

    CİMİLLİ İBO ÖLDÜ MÜ?

    Yoğun bakıma alınan Özer'in böbrek yetmezliği ve kanında enfeksiyona rastlandı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden müzisyen için, dostları yardım çağırısında bulundu.

    İstanbul Başkent Üniversite Hastanesi'nde bulunan Cimilli İbo için 0+RH VE 0-RH trombosit kana ihtiyaç olduğu öğrenildi.

    Cimilli İbo öldü mü? Doktorlar durumu kritik demişti... #1

    ORGANLARINDA HASAR OLUŞTU

    Geçen yıl koronavirüse yakalanıp günlerce yoğun bakımda tedavi gören Cimilli İbo, o dönem organlarında hasar oluşmuş özellikle böbrekleri çok zarar görmüştü.

    Böbreklerinde görülen zarar ileri seviyeye atladı ve şarkıcıya böbrek nakli yapılmıştı.

    Cimilli İbo öldü mü? Doktorlar durumu kritik demişti... #2

    Cimilli İbo öldü mü? Doktorlar durumu kritik demişti... #3

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