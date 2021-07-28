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Cimilli İbo öldü mü? Doktorlar durumu kritik demişti...

Cimilli İbo öldü mü? Doktorlar durumu kritik demişti...

Eylül ayında koronavirüse yakalanan ve günlerce yoğun bakımda kalan Cimilli İbo yeniden hastaneye kaldırıldı. Bunun akabinde sanatçının sevenleri, "Cimilli İbo öldü mü?" sorusunu gündeme taşıdı.