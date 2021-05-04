Cinayet geni nedir, belirtileri nelerdir? Kağıt Ev dizisinde cinayet geni detayı..

Yeni dizi Kağıt Ev'in son bölümündeki cinayet geni terimi, seyircilerin merak konusu oldu. Peki cinayet geni nedir, belirtileri nelerdir? İşte ayrıntılar..

Başrollerini Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu'nun paylaştığı Kağıt Ev dizisi, dikkat çeken senaryosu ile seyirciyi ekrana kilitlemeyi başardı.

Dizide hukuk profesörü bir baba ve avukat bir annenin kızları Cemre, evin hizmetlisinin kızı İnci'yi öldürüyor ve vicdan azabı çekmiyor. Hakettiğini düşündüğünü söyleyen Cemre, izleyicilerin dikkatini çeken karakterlerden biri oldu.

Yeni bölümünde ise cinayet geni kavramı merak konusu oldu. Cemre'nin gittiği psikiyatr, kişilerde cinayet geni olmasının cinayete ve suç işlemeye yatkınlık yaratabileceğini söylüyor. Aynı zamanda bu kişilerde beynin vicdan ile ilgili bölümün çalışmayabildiği belirtiliyor.

Akabinde izleyiciler cinayet genine dair araştırmalara başladı. Peki cinayet geni nedir? İşte ayrıntıları..

CİNAYET GENİ VE BELİRTİLERİ

Pisa Üniversitesi'nde yapılan genetik incelemesinde serotonin taşıyıcı gen, katekol-o-metil transferaz geni, monoamino oksidaz- A geni (MAOA) ve dopaminerjik reseptör D4 genindeki polimorfizimler saldırganlıkla ilişkili olarak bulundu. Raporda bazı genlerin belli çevresel koşullarla birlikte insanı belirli davranışlara yatkın kıldığı görüşü bildirildi.

Majör depresif bozukluk olan insanlar beyinlerinde% 34 daha fazla MAO-A vardır.

Buna göre, yüksek MAO-A üretimini destekleyen genlere sahip kişilerde majör depresyon, intihar ve uyku bozuklukları olma olasılığı daha yüksektir.

Bu, nörotransmitterlerin majör depresyonu önlediği ve özellikle dopamin ve serotoninin ruh halimizi artırabileceği anlamına gelir

Düşük aktiviteli MAO-A geni (2R, 3R) olan insanlar genel olarak şiddete daha yatkındır.

Özellikle, bu insanlar çok provoke olduklarında veya toplumsal olarak yalıtıldıklarında saldırganlıkları ortaya çıkacaktır.

Düşük MAO-A olan insanlar daha çok risk alma sorumluluğu altındadır. İntikam alma duyguları daha fazladır.

Düşük MAO-A’lı fareler genel olarak daha agresiftirler ve savaş başlatmaya daha müsaittirler.

Düşük MAO-A’lı insanlar ve fareler daha fazla dürtüsel ve agresiftir.

Yüksek testosteron , düşük yaşam standartları ve / veya düşük Zeka derecesine sahip düşük MAO-A (3R) kişileri şiddete daha yatkındır.