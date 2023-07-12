Çinli kadın askerlerin kortej yürüyüşü sosyal medyayı salladı! "Kusursuz" Çin Halk Cumhuriyeti'nde ordunun önemli bir kısmını oluşturan kadın askerlerin yaptığı kortwj, sosyal medyada viral oldu.

Yeme düzenleri nedeniyle bir takım hastalıklara sahip olan ve bunu dünyaya bulaştıran Çin, son zamanlarda tepki çekiyor.

Ancak kuralları ve yaşayış tarzları ile hala daha örnek olmaya devam ediyorlar.

Bu defa ise ordunun önemli kısmını oluşturan Çinli kadınlar, yaptıkları kortejle gündem oldu.

Yürüyüşlerine yorum yağdı: Kusursuz

Çin Halk Cumhuriyeti'nde ordunun önemli bir kısmını kadın askerler oluşturuyor. Kadın askerlerin kortej yürüyüşleri sosyal medyada gündem oldu.

Zorlu eğitimlerden geçiyorlar

Çin Halk Cumhuriyeti'nde ordunun önemli bir kısmını oluşturan kadın askerler geçirdikleri zorlu eğitimlerle çok konuşuluyor.

Tam bir komando eğitimi alan bu kadın askerler sabahın ilk ışıklarından akşama kadar dövüş sanatları, koşu ve stratejik eğitimler alıyorlar.