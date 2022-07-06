Cinsel ilişki orucuna girmişti! Kourtney Kardashian'dan yürek hoplatan paylaşım

Cesur pozlarıyla adından sıkça söz ettiren Kourtney Kardashian bikinili fotoğrafıyla yürek hoplattı..

Kardashian kardeşlerin en büyüğü olan Kourtney Kardashin özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz aylarda Travis Barker ile evlenen TV yıldızı sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Paylaştığı cesur pozları takipçilerinin beğenisine sunan Kourtney Kardashin şimdilerde eşi Travis Barker ile çocuk yapmak için çabalıyor.

Çift çocuk sahibi olabilmek için her yolu deniyor.Son olarak yaptığı açıklamada cinsel ilişkiye ara verdiklerini açıklayan Kardashin 4. kez annelik duygusunu yaşamak için uzmanlardan destek alıyor.

Şu sıralar tatilde olan Kourtney Kardashian paylaştığı bikinili fotoğraf ile dikkatleri çekti.