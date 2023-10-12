Cinsel ilişki sözleri uzun süre konuşulan Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi konuştu! "3 saat uyumuyoruz.." Mehmet Ali Erbil ve sevgilisi Gülseren Ceylan son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Gülseren Ceylan son açıklamaları ile dikkatleri üzerine çekti.

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil son dönemde aşk hayatı ile magazin gündeminden düşmüyor.

Kendisinden 40 yaş küçük yeni sevgilisi ile sık sık gündem olmaya devem eden Mehmet Ali Erbil 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile aşk yaşamaya başladı.

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın yakın zamanda evleneceği iddia edilirken ikili yaptıkları açıklamalar ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Mehmet Ali Erbil'in geçtiğimiz aylarda yaptığı "Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim" sözlerinin ardından 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile aşk yaşamaya başlaması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Yatağa uzandığımızda 3 saat uyumuyoruz

Geçtiğimiz gün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gülseren Ceylan yaptığı açıklamalar ile gündeme oturdu.

Gülseren Ceylan "Evde yatağa uzandığımızda 3 saat uyumuyoruz, birlikte çok eğleniyoruz. Mehmet Ali 66 değil 60 yaşında. Yatıp uzanıyorum aşkım su diyorum. Bana su getiriyor, ben de ona ilaçlarını…" sözleriyle dikkat çekti.