Cinsel organına estetik yaptıran model yoğun bakıma alındı: Pişman değilim

İngiliz model, cinsel organını beğenmediği için estetik kararı aldı. Ameliyatı sonrası enfeksiyon kaparak yoğun bakıma alınan model, taburcu olduktan sonra 'Cinsel hayatım artık daha iyi' dedi.

İngiltere'de yaşayan 21 yaşındaki Dellie Isla isimli model, cinsel organının görünüşünden rahatsız oldu.

Bu nedenle hastanenin yolunu tutan model, estetik operasyon geçirdi.

Ameliyata alınan genç model, kendisine 6 bin sterline patlayan ameliyatı sonrası eve döndü.

Taburcu olduktan sonra fenalaştı

Evinde fenalaşan Dellie baygınlık geçirerek yere yığıldı.

Ambulansla apar topar hastaneye kaldırılan modelin, enfeksiyon kaptığı belirlendi.

10 gün yoğun bakım tedavisi gördü

Bu nedenle birkaç kez daha bıçak altına yatan Dellie, 10 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü.

"Pişman değilim"

Adeta ölümden dönen Dellie, ameliyatı sonrasında "Pişman değilim" ifadelerini kullandı.

Yaşadıklarına rağmen cinsel yaşamının çok daha kaliteli hale geldiğini anlatan model, pişmanlık duymadığını vurguladı.

Yaşadığı sürecin sancılı geçtiğini açıklayan Dellie, doktorlar sayesinde hayatta kaldığını anlattı.