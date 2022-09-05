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- Cinsel organına estetik yaptıran model yoğun bakıma alındı: Pişman değilim
Cinsel organına estetik yaptıran model yoğun bakıma alındı: Pişman değilim
- Haber Merkezi
- 05.09.2022 - 09:26
- Güncelleme : 05.09.2022 - 10:03
İngiltere'de yaşayan 21 yaşındaki Dellie Isla isimli model, cinsel organının görünüşünden rahatsız oldu.
Bu nedenle hastanenin yolunu tutan model, estetik operasyon geçirdi.
Ameliyata alınan genç model, kendisine 6 bin sterline patlayan ameliyatı sonrası eve döndü.
Taburcu olduktan sonra fenalaştı
Evinde fenalaşan Dellie baygınlık geçirerek yere yığıldı.
Ambulansla apar topar hastaneye kaldırılan modelin, enfeksiyon kaptığı belirlendi.
10 gün yoğun bakım tedavisi gördü
Bu nedenle birkaç kez daha bıçak altına yatan Dellie, 10 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü.
"Pişman değilim"
Adeta ölümden dönen Dellie, ameliyatı sonrasında "Pişman değilim" ifadelerini kullandı.
Yaşadıklarına rağmen cinsel yaşamının çok daha kaliteli hale geldiğini anlatan model, pişmanlık duymadığını vurguladı.
Yaşadığı sürecin sancılı geçtiğini açıklayan Dellie, doktorlar sayesinde hayatta kaldığını anlattı.