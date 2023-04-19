Cinsiyet belirleme partisinde ilginç anlar: Kendini kaptıran baba eşine beyzbol sopasıyla vurdu! Cinsiyet partisinde ilginç anlar yaşandı. Bir baba, erkek çocuğu olacağını öğrenince elinde beyzbol sopasıyla eşine vurdu. Sevinçten çılgına dönen ve bu yüzden eşine yanlışlıkla vuran babanın o anları, izleyenleri gülümsetti.

Cinsiyet belirleme partisi, son zamanların en çılgın akımlarından birisi olarak karşımıza çıkıyor.

Eli çiftler, ailelelerinin bir araya geldiği partilerle çocuklarının cinsiyetlerini öğreniyor.

Bu partiler ise zaman içerisinde değiştikçe değişti ve ortaya ilginç görüntüler çıkmaya başladı.

Bu partilerden birisi ise sosyal medyaya damga vurdu. Bir baba çocuğunun cinsiyetini öğrendiği sırada sevinçten ne yapacağını bilemedi.

Yurtdışında çekilen görüntülerde bir çift, bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için bir parti düzenledi.

Ancak baba bebeğinin erkek olacağını öğrenince sevinçten kendini kaybetti ve elindeki beyzbol sopasıyla yanlışlıkla eşine vurdu.

O anlar kameralara yansırken görüntüler, sosyal medyada viral oldu.