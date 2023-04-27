Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun "Anne Kız Post'u" diyerek yayınladı! Annesini gören şoke oldu TikTok fenomeni Mika Can Raun, cinsiyet değiştirdikten sonra çektiği videolarla sık sık gündeme gelmişti. Birçok estetik operasyonu geçiren fenomen isim annesini de bıçak altına yatırdı. Annesiyle olan pozlarını "Anne kız postu" sözleriyle yayınladı. Annesini gören gözlerine inanamadı.

TikTok'ta çektiği videolarla adını duyuran Mika Can Raun lakaplı Mikail Can Kurnaz, paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun, 1 Milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor.

Geçirdiği estetik operasyonları ile bambaşka birine dönüşen Mika, geçtiğimiz aylarda 100 liralık banknotu tuvalete atması sebebiyle davalık olmuştu.

"Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçundan yargılanan Mika Can Raun mahkeme kararıyla beraat etti.

Yaşadığı bu olayla uzun süre gündemde kalan fenomen isim bu kez annesiyle gündeme geldi.

Birçok estetik operasyonu geçiren Mika Can Raun, annesini de kendine benzetti. Estetik için ameliyat masasına yattı.

Fenomen isim annesinin değişimini sosyal medya hesabından paylaştı, kullanıcılar yorum yağmuruna tuttu. İşte Mika Can Raun'un paylaşımı...

Annesini de kendine benzetti!

Mika Can Raun, annesini kendi doktoruna götürerek estetik operasyonları yaptırdı. Annesinin değişimini gören gözlerine inanamadı.

Annesiyle olan pozlarını sosyal medya hesabından "Annemle ikiz olduk ya" sözleriyle paylaştı. Fenomen isme eleştiri yorumları yağıyor.

TikTok fenomeni Mika Can Raun, sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında. Cinsiyet değiştiren fenomen isim paylaşımlarıyla ve söylemleriyle gündemden düşmüyor.

2001 doğumlu olan Mika Can Raun, İstanbul Büyükada’da dünyaya geldi. Üç kardeş olan Mika Raun, Marmara Üniversitesi Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarı bölümü öğrencisi.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan fenomen ismin TikTok’ta yaklaşık 300 bin, Instagram’da ise 1 milyon takipçisi bulunuyor.