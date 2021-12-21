Cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül Erkoçlar hakkında şaşırtan gerçek! Abisi gibi...

Emret Komutanım dizisiyle ünlenen Nil Erkoçlar, cinsiyet değiştirdikten sonra Rüzgar Erkoçlar adını almıştı. Erkoçlar'ın kardeşi Gül Erkoçlar'ın abisinin izinden gidip cinsiyet değiştirdiği öğrenildi.

Yayınlandığı döneme damgasını vuran Emret Komutanım dizisinde hayat verdiği Foto Fato karakteriyle adından söz ettiren Nil Erkoçlar, dizinin ardından birçok projede boy göstermişti.

Geçtiğimiz yıllarda cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Nil Erkoçlar, ameliyatın ardından adını Rüzgar Erkoçlar olarak değiştirmişti.

Erkoçlar'ın cinsiyet değiştirme ameliyatı olması uzun süre magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti.

BİR SÜRE İŞ BULAMAMIŞTI

Ameliyattan sonra zor günler yaşayan Rüzgar Erkoçlar, oyunculuğu bırakmak zorunda kalmıştı. Önce kendini eve kapatan oyuncu, ardından garsonluk, kasiyerlik, fırın işçiliği yapmıştı.

Bir süre sonra zorluklar sona erdi ve Erkoçlar setlere döndü, filmlerde oynadı. Özel defilelerde podyuma çıkan oyuncu, kulüplerde DJ'lik yaptı.

2015 yılının Eylül ayından makyöz Tuğba Beyazoğlu ile aşk yaşamaya başladı. ''Bana evrenden yollanmış bir armağan'' dediği sevgilisiyle 27 Eylül 2017 tarihinde dünyaevine girdi.

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Erkoçlar'ın Tuğba Beyazoğlu ile olan düğün fotoğraflarında ise herkes o ayrıntıya odaklandı. Nur, Nil ve Gül kardeşlerden Gül Erkoçlar'ın fotoğrafta olmadığı fark edildi. Gerçek ise çok sonradan öğrenildi.

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül Erkoçlar'ın da abisinin izinden giderek cinsiyet değiştirdi.

ARTIK ADI GÖRKEM BATU

Gül Erkoçlar, ameliyattan sonra Görkem Batu adını aldı. Görkem Batu Erkoçlar'ın özel bir firmada grafik tasarımcı olarak çalıştığı belirtildi.

Eskiden iki kız kardeş olan Rüzgar ve Görkem Batu Erkoçlar şimdi hayatlarına iki erkek kardeş olarak devam ediyor.