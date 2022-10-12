Cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci daracık taytıyla ateş yükseltti! “Maşallah her yeri meydanda”

Geçtiğimiz haftalarda Gökhan Çıra’dan boşanan Selin Ciğerci, cesur pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor. Son olarak daracık taytıyla kamera karşısına geçti. İşte o fotoğraf...

Yıllar önce katıldığı Wipe Out yarışma programından sonra cinsiyet değiştirerek gündeme gelen Selin Ciğerci özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Son zamanlarda magazin dünyasında ünlülerden çok sosyal medya fenomenleri dikkat çekiyor. Selin Ciğerci de bu isimlerden birisi.

Özel hayatıyla en dikkat çeken isimlerden biri olan Selin Ciğerci, evliliği ve paylaşımlarıyla kısa sürede gündem olmayı başarıyor.

2019 yılında eski futbolcu Gökhan Çıra ile nikah masasına oturan Selin Ciğerci, aldatma iddiaları ardından boşanmıştı.

İkinci kez barışan çift, bu yıl içerisinde tekrar nikah masasına oturmuş, bir kez daha evliliğini yürütememişti. İkili geçtiğimiz haftalarda tek celsede boşandı.

Geçtiğimiz yıldan bu yana verdiği kilolarla dikkat çeken Selin Ciğerci, sık sık imaj değiştiriyor ve estetik operasyonları geçiyor.

Gökhan Çıra’dan boşanmasının ardından yeni bir aşka yelken açan Selin Ciğerci sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratıyor.

Son paylaşımı nefes kesti

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Selin Ciğerci, son olarak yeşil daracık taytıyla kamera karşısına geçti. İddialı pozuyla adeta erkekleri büyüledi. İşte o fotoğraf…

Ciğerci, kocasını boşadıktan sonra bir açıldı pir açıldı. Spor yaptığı anları paylaşan Selin Ciğerci’nin daracık taytıyla yaptığı paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi.