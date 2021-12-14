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- Cinsiyet değiştirmişti! İşte Benim Stilim yarışmacısı Neslihan Doğrusöz'ün son hali şaşırttı
Cinsiyet değiştirmişti! İşte Benim Stilim yarışmacısı Neslihan Doğrusöz'ün son hali şaşırttı
- Haber Merkezi
- 14.12.2021 - 14:06
- Güncelleme : 14.12.2021 - 14:13
Bir dönemin fenomen moda yarışması İşte Benim Stilim ile üne kavuşan Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştiren ünlüler arasında yer alıyor.
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olduktan sonra en çok konuşulan isimler arasında yerini alan Neslihan Doğrusöz, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.
Instagram hesabında 28 bin takipçisi bulunan Doğrusöz, artık 'Doruk' adı ile tanınıyor.
Verdiği bir röportajda erkek olduğunu 5 yaşındayken anladığını söyleyen Doğrusöz, cinsiyet geçiş sürecindeyken sakal ektirdiğini açıklamıştı.
Reklam çekimleri, moda ve kapak çekimlerinde danışmanlık yapan Doruk Doğrusöz'ün son halini görenler, 'Yok artık' demekten kendilerini alamadı.
DORUK DOĞRUSÖZ'ÜN SON HALİ
Instagram hesabını aktif olarak kullanan Doruk Doğrusöz'ün paylaşımları, gündem olmaya devam ediyor.
Dövmeleri ve pozları ile dikkati çeken Doğrusöz'ün fotoğraflarının altına, ''Yakışıklı ağabeyim" yorumları yapıyor.
Doruk Doğrusöz verdiği bir röportajda 5 yaşında iken dedesinin tıraş takımlarıyla oynadığını ve yüzüne köpük sürdüğünü söylemişti.
Maskülen bir tarzı olduğunu ifade eden Doğrusöz eteklerinin altına boxer giydiğini ifade etmişti.