Cinsiyet değiştirmişti! İşte Benim Stilim yarışmacısı Neslihan Doğrusöz'ün son hali şaşırttı

Cinsiyet değiştirmişti! İşte Benim Stilim yarışmacısı Neslihan Doğrusöz'ün son hali şaşırttı

İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirme ameliyatı olduktan sonra 'Doruk' ismini kullanmaya başlamıştı. Doğrusöz'ün son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Bir dönemin fenomen moda yarışması İşte Benim Stilim ile üne kavuşan Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştiren ünlüler arasında yer alıyor.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olduktan sonra en çok konuşulan isimler arasında yerini alan Neslihan Doğrusöz, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Instagram hesabında 28 bin takipçisi bulunan Doğrusöz, artık 'Doruk' adı ile tanınıyor.

Verdiği bir röportajda erkek olduğunu 5 yaşındayken anladığını söyleyen Doğrusöz, cinsiyet geçiş sürecindeyken sakal ektirdiğini açıklamıştı.

Reklam çekimleri, moda ve kapak çekimlerinde danışmanlık yapan Doruk Doğrusöz'ün son halini görenler, 'Yok artık' demekten kendilerini alamadı.

DORUK DOĞRUSÖZ'ÜN SON HALİ

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Doruk Doğrusöz'ün paylaşımları, gündem olmaya devam ediyor.

Dövmeleri ve pozları ile dikkati çeken Doğrusöz'ün fotoğraflarının altına, ''Yakışıklı ağabeyim" yorumları yapıyor.

Doruk Doğrusöz verdiği bir röportajda 5 yaşında iken dedesinin tıraş takımlarıyla oynadığını ve yüzüne köpük sürdüğünü söylemişti.

Maskülen bir tarzı olduğunu ifade eden Doğrusöz eteklerinin altına boxer giydiğini ifade etmişti.