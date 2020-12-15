Çıplak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Çıplak dizisi neden yayından kaldırıldı?

Blu TV'de yayınlanan Çıplak adlı dizi, yayından kaldırıldı. Sosyal medyada gündem olan dizinin konusu ve oyuncuları merak edilmeye başladı.

Senarist Merve Göntem'in yazdığı, tüm bölümleri iPhone ile çekilen ilk yerli dizi 'Çıplak', Blu TV'de ilgi gören yapımlar arasında yer alıyor.

11 Haziran 2020 günü platformun kütüphanesine eklenen dizi, konusu itibarıyla Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından 18 yaş ve üstü izleyiciler için uygun olduğuna karar verildi.

Çıplak dizisi Twitter'dan en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Blu TV'de yayınlanan dizinin yayından kaldırılmasına tepki geldi. Bazı kullanıcılar ise dizinin çok müstehcen olması nedeniyle kaldırılmasına destek geldi.

ÇIPLAK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

8 bölüm olarak çekilen Çıplak dizisi, sadece online dizi-film platformu Blu TV'de yayınlanmaktaydı. Türkiye'de tüm bölümleri iPhone model akıllı telefonla çekilen ilk dizi olan Çıplak, konusuyla dizi eleştirmenlerinden ve izleyenlerden çok sayıda yorum aldı.

Babaannesiyle yaşayan Eylül, geçimini para karşılığı ilişkiler kurarak sağlayan bir insandır. Tek hayali, Galler'e taşınıp kendisine yeni bir hayat kurmaktır. Cem ise kısa bir süre sonra sosyetik bir güzelle evlenecek olan bir damat adayıdır. Gittiği bir bekarlığa veda partisinde Cem'i gören Eylül, gönlünü müstakbel damada kaptırınca beklenmedik olaylar gelişir. O geceden sonra Cem ve Eylül'ün hayatları birbirine karışır.

ÇIPLAK DİZİSİ NEDEN KALDIRILDI?

Cüneyt Özdemir’in Çıplak dizisini RTÜK’e şikayet etmesinin ardından dizi yayından kaldırıldığı iddiasına Cüneyt Özdemir'den yanıt geldi:

"Yeni bir delilikle karşı karşıyayız. 6 ay önce Çıplak adında bir dizi çekiliyor. Blu tv yayınlıyor. Ben diziyi yeni izleyip şaşırıyor ve övüyorum. Aylardır sansürcülüğünü eleştirdiğim RTÜK başkanına her zaman olduğu gibi espirili bir şekilde 'aman duymasın' deyip söyleniyorum.

Dizi Blu Tv'den kaldırılıyor ve ihale bana kalıyor! Bu dizi Rtük yüzünden mi yoksa Rtük korkusundan mı kaldırıldı ne oldu bunu resmi açıklama olunca öğreniriz ama anlamadığım dayağı niye ben yiyorum? RTÜK'ün sansür tavrını aylardır hemen her yayında eleştiren benim yahu..."

RTÜK ve Blu TV'den konu ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

ÇIPLAK DİZİSİ OYUNCU KADROSU