Çıplak fotoğrafları olay olmuştu! Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan yatak paylaşımı geldi Geçtiğimiz aylarda Galatasaray'a transfer olan ve o dönemden bugüne çokça konuşulan dünyaca ünlü futbolcu Icardi, eşi ve menajeri Wanda Nara'yla bir ayrıl bir barış ilişkisine devam ediyor. Icardi, geçtiğimiz günlerde eşinin çıplak pozunu paylaşıp silerek herkesi şaşırtmıştı. Ünlü yıldızın eşi bu kez iç çamaşırlı pozlarıyla olay oldu.

Geçtiğimiz aylarda sarı kırmızılı takıma transfer olan Icardi, transfer olma süreciyle Galatasaraylı futbolseverler tarafından sıklıkla gündeme gelmişti. Ünlü yıldız, 35 yaşında olduğu bilinen eşi ve menajeri Wanda Nara ile boşanmış ve tartışmalı bir ayrılık süreci geçirmişti. Çalkantılı ayrılık sürecinin ardından ikili, yeniden bir araya gelmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen çift, bir ayrıl bir barış ilişkilerini sürdürüyor.

Wanda Nara iç çamaşırlı pozlarıyla olay oldu!

Galatasaray'ın yıldızı dünyaca ünlü futbolcu Icardi'nin eşi Wanda Nara, geçtiğimiz aylarda eşi ile olan evliliklerini bitirme kararı almıştı. Çalkantılı ilişkileriyle gündeme gelen çiftten Nara, eşini aldattığı iddialarıyla da gündemi sarsmıştı. Wanda Nara'nın eşini şarkıcı L-Gante ile aldattığı da iddia edilmişti.

İkilinin ilişkisi ve evliliği hem Türk taraftarların ilgi odağı olurken, yurt dışında çokça gündeme gelmiş ve Arjantin, İtalya ve Fransa medyası tarafından günlerce konuşulmuştu. Wanda ve Icardi'nin servetlerinin miktarı da gündeme gelmiş ve 60 milyon Euro değerinde servetleri olması duyanları şaşırtmıştı.

Nara, bu kez cesur iç çamaşırlı yeni pozlarıyla takipçilerini büyüledi.

9 Aralık 1986 tarihinde dünyaya geldiği bilinen ünlü ismin yatak odasında çekildiği iç çamaşırlı pozu takipçilerden bolca beğeni topladı.

"Icardi kızabilir"

Nara'ya takipçilerinden yorum yağarken, bazı takipçiler "Maşallah", "Icardi çok şanslı", "Icardi kızabilir" yorumlarında bulundu.

İşte 35 yaşındaki Wanda Nara'nın çok konuşulan bazı fotoğrafları...