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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
Çıplak fotoğraf ve videolar paylaşarak gündeme gelen Nara, İstanbul'a geldiği gün beri geziyor.
İstanbul'u ailesiyle gezen ve sosyal medya üzerinden paylaşarak tanıtan Wanda, bu sefer tesettür taktı.
Wanda Nara'nın tesettürlü hali
Aylık kirasının 30 bin euro olduğu Göktürk'teki villasında vakit geçiren Wanda Nara, yine İstanbul turu yaptı.
Arjantin'den gelen ailesine şehri gezdiren Nara'nın, Ayasofya Camii'nin önünde ve tarihi mekanlarda verdiği pozlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Wanda Nara'nın başını örtüp verdiği poz ise sosyal medyayı salladı. Nara'ya yorum yapanlar, "Yenge imana gelmiş" dedi.