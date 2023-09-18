Çıplak pozların kadını Wanda Nara tesettür taktı! Gören şoka girdi: "Yengeye başörtü çok yakışmış" İstanbul turlarına devam eden Wanda Nara, Ayasofya Camii'nin önünde tesettürlü poz verdi. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Nara'ya yorum yağdı.

ensonhaber.com Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Çıplak fotoğraf ve videolar paylaşarak gündeme gelen Nara, İstanbul'a geldiği gün beri geziyor. İstanbul'u ailesiyle gezen ve sosyal medya üzerinden paylaşarak tanıtan Wanda, bu sefer tesettür taktı. Wanda Nara'nın tesettürlü hali Aylık kirasının 30 bin euro olduğu Göktürk'teki villasında vakit geçiren Wanda Nara, yine İstanbul turu yaptı. Arjantin'den gelen ailesine şehri gezdiren Nara'nın, Ayasofya Camii'nin önünde ve tarihi mekanlarda verdiği pozlar sosyal medyada büyük beğeni topladı. Wanda Nara'nın başını örtüp verdiği poz ise sosyal medyayı salladı. Nara'ya yorum yapanlar, "Yenge imana gelmiş" dedi.

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